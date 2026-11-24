乃木坂46の金川紗耶が北海道最大級ファッションイベント「SAPPORO COLLECTION 2026 AUTUMN/WINTER」に初出演。故郷のランウェイで披露した冬のスタイルとイベントの概要を解説。

乃木坂46 の4期生であり、女性ファッション誌『 Ray 』の専属モデルとしても活動する 金川紗耶 が、22日に 札幌コンベンションセンター で開催された北海道最大級のファッションイベント『 SAPPORO COLLECTION 2026 AUTUMN/WINTER』（略称：サツコレ2026AW）に出演した。 金川紗耶 は初出演となるこの舞台で、故郷・札幌のランウェイに立ち、モデルとしての存在感を堂々と発揮した。

故郷のランウェイで披露した冬のスタイル

金川紗耶が披露したのは、大ぶりなファーの襟と袖口が特徴的な白いロングコートの衣装だ。このエレガントな冬のスタイルは、黒のリボンを結んだヘアアレンジと、ハート形のバッグとの組み合わせで完成された。大人っぽいウォーキングでランウェイを彩った金川紗耶は、地元出身者ならではの特別感と、プロモデルとしての高い完成度を両立させたパフォーマンスを見せた。

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25回目を迎える札幌のファッション祭典

『SAPPORO COLLECTION』は、2007年の初開催から今回で25回目を迎える、北海道・札幌を代表するファッション＆カルチャーイベントだ。このイベントは、アパレルやビューティー業界に関わる地元スタッフを中心に構成されており、札幌のマーケット活性化を主な目的として毎年開催されてきた。歴史的な節目となる25回目の今回は、特に規模と影響力が拡大している。

テーマ「THE DAHLIA」と出演者構成

今回の『SAPPORO COLLECTION 2026 AUTUMN/WINTER』のテーマは「THE DAHLIA」と設定されている。今をときめくモデルやアーティスト、そして地元北海道出身のモデルやインフルエンサーたちが一堂に会し、ファッション＆カルチャーの力を通じて元気と魅力を発信した。この盛り上がりは、北の大地・札幌から日本全国へ、さらには世界へと向かって届けられることが意図されている。

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MCを務めた河合郁人と榎本ゆいな

司会進行を務めたのは、河合郁人と榎本ゆいなだ。二人はイベントの全体の流れを統べ、出演者たちと観客の間の架け橋として活躍した。金川紗耶の初出演というニュース性だけでなく、イベント全体のクオリティを高める演出が施され、ファッションイベントとしての専門性とエンターテインメント性の両立が図られた。

札幌のファッションシーンへの影響と期待

金川紗耶のような全国区で活躍するタレントの登場は、札幌のファッションシーンに大きな刺激を与える。彼女が『Ray』の専属モデルとして培ったスタイリッシュなイメージは、地元のアパレル業界やビューティー業界とも連動し、より広範なマーケット活性化に貢献する可能性がある。今後の『SAPPORO COLLECTION』が、単なるローカルのイベントから、より国際的な注目を集めるプラットフォームへと成長していくかが注目される。