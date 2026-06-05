金利上昇局面で預金者が預金シフトを起こす

金利上昇局面で、金利選好を強めた預金者が預金シフトを起こしています。日銀利上げ開始以降、普通預金よりも利率が高い定期預金へのシフトが加速しており、定期預金の残高変化率（前年同月比）は10%前後と足元堅調です。

金利上昇 局面で、金利選好を強めた預金者が 預金シフト を起こしています。 日銀利上げ開始以降、普通預金よりも利率が高い 定期預金 へのシフトが加速しており、 定期預金 の残高変化率（前年同月比）は10%前後と足元堅調です。

預金残高（除くNCD）に占める定期預金の割合は、今世紀初には６割以上と高かったですが、マイナス金利期に22%まで低下し、最近では25%です。 定期預金シフトが進んで、銀行の預金調達コストの上昇が続けば、運用手段（融資や有価証券）の選択は必然的にシビアになります。 融資にまわす資金余力を保持しようとすれば、長期債での運用は後回しになり、ひいては債券利回りの上昇要因にもなるでしょう。

第90号30年利付国債の表面利率3.7％は従前より高く、インカムゲインは一見魅力的ですが、超長期債の人気が高まらないのは、投資した後の市場金利上昇に伴う保有債券の値下がりリスクです。 市場金利が上昇した時、債券価格がどれだけ下落するかは、修正デュレーションを使えば近似計算できます。 この30年債の修正デュレーションは18弱で、市場金利が0.5%上昇と仮定すれば債券時価は0.5%×18＝9%弱値下がりします（コンベクシティは考慮せず）。 もし、この値下がり後に売却すれば、インカムゲイン約2.4年分相当のキャピタルロスが生じます。

国債を満期まで保有すれば実現損は回避できますが、30年は長いです。2027年4月に統合実現ならば、しずおかFG・名古屋銀行（2028年4月に統合）を1年追い越すスピード感です。 今回の発表によると、持株会社の傘下に2行が入る統合形態なので、利用者からみて銀行名や店番・店名が変わる影響は無さそうです。 銀行本体合併をしなくても、同じ拠点に2行の店舗が同居する共同店舗とすれば、重複拠点の合理化効果を発揮できる余地があるでしょう。 銀行の実店舗数に占める三重県内の割合は3%程度、三十三銀行の実店舗数に占める愛知県内の割合は25%程度です。

同一自治体内にある実店舗を重複拠点とみなすと、東京・大阪を含めて35拠点（全体の14%程度）ほど合理化余地があるようです。 金融機関への公的資金注入は、返済を前提とした優先株の取得等により行います。 国（預金保険機構）による資本増強・資本参加を指すことが多いためか、東京きらぼしFGが載っていない公的資金注入地銀の一覧表をみかけたこともあります。 金利上昇局面で銀行業績が改善する好機を生かした前倒し全額返済は高く評価できます。

朝刊「きょうのことば」には国の公的資金の注入事例がありますが、国の公的資金注入の残額（2026年3月末）を挙げると筑波銀350億円、東北銀100億円、豊和銀90億円、仙台銀300億円、きらやか銀480億円、信金166億円、信組2,000億円超で、合計の残額は3,512億円です。 日銀マイナス金利解除の手前では普通預金金利0.001%、1年物定期預金金利0.002%で、差は0.001%でした。 利上げ局面が到来して、足元では普通預金金利0.3%、都銀の1年物定期預金金利0.4%となり、預金者は金利差を意識するようになりました。

記事には家計（個人）の普通預金の伸び率＋0.6%とありますが、同じ方法で計算すると一般法人－0.9%、公金－3.2%です。 個人よりも法人の方が金利にシビアであることがうかがえます。 なお、普通預金をはじめとする要求払い預金のうち、金利などで簡単に動くことなく金融機関に長期滞留する預金のことを銀行経営実務ではコア預金と呼びます。 アライアンスを組成してお互いの得意分野を活かし、地域産業向けにM&Aやサステナビリティやデジタルなどの重要分野での支援が質量ともに強化されることは、近畿圏の経済にとってメリットです。

池田泉州・滋賀アライアンスの主要営業エリアには政令指定都市が４市（京都市、大阪市、堺市、神戸市）も含まれます。 両行の本拠地である滋賀県と大阪府の間に位置する京都市には、大手銀・地銀・信金・信組を合わせて24の金融機関が市内に実店舗を配置しています。 当地に本店を置く4つの金融機関の店舗数が多いですが、当地に本店を置かない20の金融機関の中でいえば、滋賀銀行の店舗数が最多です。 今後のシナジーが期待されます





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