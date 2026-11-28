早稲田大の野田俊輔外野手が、甲子園球場を設計した阪神の名物オーナー野田誠三氏のひ孫として、最後の指揮を執る小宮山監督のもとで右翼守備に起用された。関西出身者への配慮で選ばれた野田は、曽祖父が作った球場でプレーし、9回にはヘッドスライディングでセーフになり、特別な一日を過ごした。

最後の指揮となったこの日、8回から右翼守備に起用したのは、 甲子園球場 の設計者として知られた阪神の名物オーナーで、1978年に83歳で亡くなった 野田誠三 氏のひ孫、 野田俊輔 外野手（3年＝早大学院）だった。

小宮山監督は「早稲田の試合で、早慶ということで、試合に関わるということの経験をさせてあげたいと。 （舞台が甲子園ということで）多少忖度（そんたく）したのはやっぱり関西地方の子を優先的に連れていこうということで」と関西出身者を選んで連れてきたことを説明。 その中の1人が、野田だった。 野田は兵庫・西宮市出身で、安井小2年の途中で「親の転勤で、東京に引っ越しました。

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ひいおじいちゃんに関係なく、1人の野球選手として甲子園にあこがれていたので、すごく楽しかったです」と、9回の二塁ゴロで一塁にヘッドスライディング。