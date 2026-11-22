2026年秋、日本の演劇界に衝撃的なニュースが飛び込んできた。野田秀樹が演出を手がけるNODA・MAP番外公演『THE BEE』が、下北沢の本多劇場で上演され…

2026年秋、日本の演劇界に衝撃的な ニュース が飛び込んできた。 野田秀樹が演出を手がけるNODA・MAP番外公演『THE BEE』が、下北沢の本多劇場で上演される。 野田が本多劇場の舞台に関わるのは、劇団「夢の遊眠社」時代から数えて実に40年ぶりとなる。

筒井康隆の小説「毟りあい」を原作とする本作は、これまでに世界10カ国14都市で称賛を浴びてきた傑作である。 1980年代、劇団「夢の遊眠社」として本多劇場で計7本の作品を上演。 観客が下北沢に行列を作るほどの熱狂を生んだ。 2026年11月上演の『THE BEE』は、野田秀樹にとって本多劇場への 40年ぶりの歴史的帰還 となる。 1976年、東京大学在学中に劇団「夢の遊眠社」を結成。80年代の「小劇場ブーム」の旗手となる。 1993年、ロンドン留学からの帰国後に演劇企画製作会社「NODA・MAP」を設立。 豪華キャスト集結！

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高橋一生、二階堂ふみら『THE BEE』に挑む 4人の出演陣には、実力派が名を連ねる。 これまで野田や阿部サダヲらが演じてきた狂気に駆られる平凡なサラリーマン・井戸役には、近年のNODA・MAP作品で圧倒的な存在感を放つ高橋一生が挑む。 また、NODA・MAP初参加となる二階堂ふみは、リポーターやストリップダンサーの妻などを演じる。 ワークショップへの単身応募から出演を射止めた彼女の妖艶な変容に期待が高まる。

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さらに、川平慈英は下卑た警官や6歳児など複数の役を瞬時にスイッチさせる強靭なパッションを披露する。 日曜劇場『VIVANT』で注目の河内大和、『THE BEE』へ堂々凱旋 今回のキャスティングにおいて特筆すべきは、河内大和の連続登板である。2021年の前回公演でリポーターや権力者である百百山警部などの役に大抜擢された河内は、その抜群の身体能力と演技力で観客を圧倒した。

本作での凄まじい演技が業界関係者の目に止まり、のちに大ヒットドラマ『VIVANT』や映画『8番出口』（2026年日本アカデミー賞新人俳優賞受賞）での注目につながったというのも大きなポイントである。 彼にとっての“出世作”とも言える『THE BEE』への堂々たる凱旋公演であり、無二の怪演が再び繰り広げられる。