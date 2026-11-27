冬場に使い勝手の悪くなったこたつやへたった座椅子、座卓などの廃棄を野田市内で承ります。部品分解の面倒なこたつ一式の運び出しから回収まで対応し、12月はパック利用で最大1,000円割引されます。

温まらなくなったこたつ、へたった座椅子、使わなくなった座卓。 冬の買い替えや和室の模様替えで出る座の家具を、運び出しからまとめてお任せ。 野田市 限定、12月は最大1,000円割引でサポートします。12月はこたつを本格的に使い始める時期。

出してみたらヒーターが温まらない、天板がぐらつく、こたつ布団がへたっていると気づき、買い替えを決める方が増えます。 同じタイミングで、座面がつぶれた座椅子や使っていない座卓も見直したくなります。 こたつは天板・やぐら・ヒーター・布団と部品が多く、まとめて出すとかなりの量になります。 自治体によって出し方が部品ごとに異なる場合もあり、こたつの捨て方を調べたまま、古い一式を納戸にしまい込んでいるケースも見られます。

Advertisement

年末は自治体の収集や持ち込みの受付が休みに入る前で、申し込みが混み合うこともある時期です。