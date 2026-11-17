野球評論家の江夏豊氏が78歳で逝去しました。集英社『週刊プレイボーイ』編集部が追悼文を発表し、長年の連載と球史に残る活躍を振り返って哀悼の意を表しました。

集英社 より発行されている週刊誌『 週刊プレイボーイ 』の編集部は、 野球評論家 であった 江夏豊 氏の永逝を受け、厳粛な 追悼文 を公式に発表した。文書では2026年11月17日に78歳で逝去した事実を明記し、関係者一同謹んで哀悼の意を表すると伝えた。

30年にわたり読者支えた連載の真価

江夏氏は同誌で「アウトロー野球論」を長年にわたり連載し、野球界の内幕を鋭く分析する評論活動で知られていた。1997年4月からのスタート以来、約30年間にわたり1347回の連載回数を記録し、誌面の看板連載として親しまれてきた。

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1000回突破と王貞治氏との対談

江夏氏は現役時代、通算829試合に登板し、当時誰も成し得なかった1000試合登板を目標にしていた時期もあったという。連載が1000回に達した際には大喜びし、2018年9月には元ライバルの王貞治氏との特別対談を掲載してこれを記念した。これは江夏氏自身が望んでいた歴史的一コマであった。

伝説の左腕が刻んだ不滅の金字塔

江夏氏は1967年にドラフト1位で阪神タイガースへ入団し、伸びのある直球と卓越した投球術でエースとして君臨した。1968年にはシーズン401奪三振の日本記録を樹立し、1971年のオールスターゲームでは9連続奪三振という驚異的な活躍を見せた。

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球界の多様なチームで活躍し貢献

阪神に続き、南海ホークス、広島東洋カープ、日本ハムファイターズ、西武ライオンズで投手として活躍した。先発からリリーフへ転向後も「優勝請負人」として数多くのチームのリーグ優勝や日本一に貢献し、通算206勝193セーブという不滅の金字塔を打ち立てた。

10月までの連載に編集部が深謝

体調を崩されやむなく休载となっていた今年10月まで、江夏氏は鋭い野球分析と球界の問題点への無惧な批判で多くの読者から支持を集めていた。編集部一同は長年にわたる寄稿に対し深く感謝を申し上げ、その功績を永久に記憶に残すとしている。