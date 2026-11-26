11月25日、東京都内で野球評論家・江夏豊さんのお別れの会が開催された。阪神OBや広島関係者など約400人が参列し、伝説の左腕の死を悼んだ詳細を報じる。

11月25日、東京都目黒区碑文谷の 円融寺 で、野球評論家・ 江夏豊 さんの「 お別れの会 」が開催され、球界関係者ら約400人が参列し最期を静かに見送った。 江夏豊 さんは去る17日、東京都内の病院で78歳で亡くなっていた。

江夏豊さん別離式典の執り行われ方

江夏豊さんのご遺体は、阪神タイガース時代の縦縞模様のユニホームに身を包まれ、参列者を迎えた。会場内には思い出の品々を展示するコーナーが設けられ、遺影の傍らには江夏豊さんがこよなく愛していた銘柄のタバコ「ショートホープ」が献花台のように配置されていた。

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会場に展示された現役時代の若かりし頃の江夏豊さんの写真は、伝説の「球界最強左腕」として君臨していた当時の輝きをそのまま放ち、参列者の目にも鮮やかに映った。多くの参列者は、美しく整った遺影の表情を凝視し、涙をこらえる姿が目立った。

26日に予定されている本葬儀と併せて行われたこの儀式には、約400人が参列し、江夏豊さんとの別れを惜しんだ。静謐な雰囲気の中で執り行われたお別れの会は、その生涯と功績を偲ぶ場となった。

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江本孟紀氏らの感慨深い追悼の声

阪神タイガースOBの江本孟紀氏（79）と川藤幸三氏（77）も参列し、江夏豊さんとの交流を懐かしみながら、伝説の左腕との別れを惜しんだ。特に1976年1月の交換トレードを挟み、両者は野球人生が大きく交差した関係性から、別れの寂しさを強く口にした。

1976年1月、江夏豊は阪神から南海ホークスへ、江本孟紀は南海から阪神へ移籍した2対4の大型トレードが実現した。江本孟紀氏は「ちょっと違う道だったけれど、一緒に歩いてきたというところが…。寂しいところありますよね」と感慨深げにその別れを語った。

また、OBの川藤幸三氏は「とにかくゆっくり休んでくれ、しかないやろ」と声を震わせながら、江夏豊さんへの深い哀惜の念を示した。江夏豊さんは野村克也監督の下、野球人生が激変し、互いのキャリアを形成してきた経緯がある。

206勝193セーブの偉業と存命時の動向

江夏豊さんはプロ野球通算で206勝、193セーブという驚異的な成績を残した。阪神タイガース、広島東洋カープなど5球団でプレーし、その活躍は球界に大きな影響を与え続けてきた。

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死去前日の11月17日まで健康状態は維持されており、東京都内の病院で逝去したと報告されている。年齢は78歳だった。この数字は野球ファンにとって特別な記憶であり、今も語り継がれる記録である。

今後の葬儀日程と関係者の対応

お別れの会の翌日、26日には正式な葬儀が執り行われる予定である。すでに約400人が参列する見込みで、球界関係者だけでなく、多くのファンや元選手たちの姿が確認されている。

円融寺の所在地は東京都目黒区碑文谷1の22の22であり、ここを拠点として追悼の意が示された。江夏豊さんの功績を称える動きは、現在も広がりをみせており、その遺産は次世代へ受け継がれていく。

関係者たちは江夏豊さんの死を惜しみ、静かに別れを告げた。野球の歴史に名を残す左腕の最期は、多くの関係者に深い感動と哀しみを与えた。今後の葬儀を通じて、より多くの人が江夏豊さんの偉大さを確認する機会となるだろう。