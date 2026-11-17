阪神、広島などで「江夏の21球」など数々の記録を残した元プロ野球選手の江夏豊氏が17日死去。78歳。糖尿病悪化のため入院中だった。

元 プロ野球 選手で野球解説者の 江夏豊 氏が17日未明、東京都内の病院で死去した。享年78歳。尼崎市出身の江夏氏は長年の現役時代、数々の伝説と記録を積み上げ、「優勝請負人」と呼ばれるなど多くの称号を得て日本の野球界に大きな足跡を残した。

遺族や関係者への接触により判明した死因は、持病である糖尿病の悪化だった。江夏氏は今年9月頃からその状態が優れず、療養のため入院生活を続けていた。周囲との最後の交流は、およそ8年前の2018年2月、沖縄での春季キャンプ時期にさかのぼる。ホテルで茶を飲みながらのひとときは、江夏氏の人物像を映し出すものとして記憶に残っている。

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阪神から広島へ「江夏の21球」伝説の舞台

江夏氏のプロ野球人生は、数々の歴史的瞬間と重なり合っていた。阪神タイガースのエース投手としてその名を知られるようになると、次いで南海ホークス、日本ハムファイターズへと活躍の場を移した。しかし、そのキャリアの中で最も象徴的となったのは、1975年9月10日に広島東洋カープで達成された「江夏の21球」である。1イニング21奪三振という未だに破られていない日本プロ野球記録は、彼の並外れたコントロール能力と剛速球が結実した奇跡的な瞬間として永遠に語り継がれている。

西武ライオンズで最後の現役生活を終え、引退かと思われていた1985年には、当時としては前例のない動きを見せた。アメリカメジャーリーグのミルウォーキー・ブルワーズの春季キャンプに参加し、メジャー挑戦への意欲を周囲に示した。この大胆な決断は、日本の野球ファンや関係者に大きな衝撃とドキドキをもたらす出来事となった。現役引退後も、江夏氏は野球界の重要な理解者として解説者の道を進み、その知見は後進の育成やメディアでの活躍に貢献し続けた。

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甲子園への渇望とカープでの黄金時代

現役引退後も、江夏氏の心に残り続けた場所があった。それは彼にとっての原点ともいえる兵庫県立洲本高等学校時代に通じた甲子園球場である。昨年末、車椅子に乗った状態で最後に会った際にも、江夏氏はかつて70歳ごろまでテレビの前で正座し、甲子園大会の開会式を視聴していたことを明かした。あの球場への憧れと、そこでプレーするという夢は、彼のプロ選手としての原動力であり続けた。

プロチームとしての活躍において、江夏氏自身が一番楽しかった時期として挙げたのは、広島東洋カープに在籍していた時代だった。チームが勝利を収めることの快感、そしてプロスポーツにおける勝つことの重要性を痛感した期間であった。また、広島時代には衣笠祥雄氏という親友を得たことも、その生活に喜びをもたらした要素の一つだった。しかし、最も輝いた時期を問われると、江夏氏は明確な答えを持っていた。

「一番と聞かれれば、そんなもん、言わんでも分かるやろ」と江夏氏は語った。これは、かつて彼のパワーを受け止められず、激しい衝突をした相手を指していると考えられる。若い頃の激しいエネルギーを爆発させた相手に対する感情は、長年の歳月を経ても決して変わることがなかった。その怒りや執着は、彼が単なる勝利至上主義者ではなく、感情豊かな人間であり続けたことを証明している。

別格のレジェンドとして残る功績と感謝

年齢を重ねるにつれ、江夏氏の周囲に対する感謝の気持ちは膨らんでいった。過去を振り返る中で、胸を打つ出来事や悔いや感慨が去来したとしても、彼はおおらかな姿勢を保ち続けた。こわいと思われるような外見や威圧感を持ちながら、懐深く受け入れられ、年齢がひと回り以上年下の人間とも深く繋がることができる包容力が、彼の特権でもあった。

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数々の歴史を経て、江夏氏は単なる名選手という枠を超え、野球界において「別格」のレジェンドとして確固たる地位を築いた。彼の残した記録、特に「21球」という数字は、技術と精神力の極致を示すものとして、将来の世代にも引き継がれていくだろう。没後、彼の功績を偲び、野球ファンの間からは深い哀悼の意が寄せられている。

江夏氏の死は、日本の野球史における一つの時代の終焉を告げる出来事となった。阪神、南海、広島、日本ハム、西武という各球団での活躍は、プロ野球の多様性と深みを象徴している。彼が最後に語った「甲子園はあこがれだったし、夢だった」という言葉は、彼が一生、野球というスポーツに心酔し、そこに真摯に向き合ってきたことを如実に表している。彼の物語は、今なお多くの読者に感動と激励を与え続けることになる。