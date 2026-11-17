セ・パ両リーグでMVPを獲得した剛腕左腕、野球解説者の江夏豊氏が17日未明に死去した。78歳。大阪の地に残した「江夏の21球」は不滅の記録として語り継がれる。

野球解説者 の 江夏豊 氏が17日未明、都内の病院で死去した。享年78。兵庫県尼崎市出身の彼は、プロ野球史上に残る数々の記録とドラマを生み出し、ファンから深い敬愛を集めてきた。

死因は持病の糖尿病の悪化によるもの。今年9月より入院生活を続けていたが、このたび息を引き取った。野球界の損失は計り知れないものとなるだろう。

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輝かしい戦績と記録の数々

江夏氏は阪神、南海（現ソフトバンク）、広島、日本ハム、西武などで活躍し、数々の伝説を築いてきた。その実力は確かで、シーズン最多401奪三振という驚異的な記録を保持している。また、最多セーブ6度も達成しており、その剛腕は両リーグで通用するものだった。

セ・パ両リーグでMVPを獲得した稀有な選手でもある。オールスターでの9者連続三振、そして「江夏の21球」など、野球史に名を残すドラマの主役として君臨した。彼が投げたボール一つ一つが、歴史の一部となったのである。

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奇跡の21球と日本の悲劇

1979年10月の日本シリーズ第7戦は、彼の人生と野球史を揺るがす瞬間だった。勝敗は3勝3敗のまま、広島が4対3と1点リードして迎えた9回裏。江夏氏の登板だった。先頭の羽田に中前打を許し、代走藤瀬の盗塁と捕手の悪送球が重なり無死三塁の危機に陥った。

さらに代打佐々木が三振を切っても、続く石渡への投球でスクイズを外した際に三塁走者がタッチアウト。最後は石渡を三振に打ち取り、広島に初の日本一をもたらした。このイニングでの投球数がわずか21球だったことは、野球界の奇跡として語られる。

文化への影響と後世への伝承

この悲劇的な完封劇は、単なる試合の経過を超え、文化現象となった。山際淳司氏がノンフィクション作品「江夏の21球」を発表し、その悲劇性と美しさを世に問いかけた。テレビのドキュメンタリー番組でも取り上げられ、多くの人々に感動と悲しみを呼び起こした。

江夏氏の死去は、日本の野球ファンに大きな衝撃を与えている。彼の残した記録は数字として残り、その精神は後進に受け継がれるだろう。野球の歴史において、彼の存在は決して消えることのない輝きである。ファンは彼のパフォーマンスを懐かしみながら、静かに彼の見送りをしている。

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阪神、南海、広島、日本ハム、西武という5球団で活躍した経歴は、彼がどれほど多岐にわたる戦力で支持されたかを示している。各チームで異なる役割を担い、それぞれの地で愛された。この広範な人気は、彼の人格と実力の両方を証明している。

糖尿病という持病との戦いを経て、彼は最後の瞬間まで野球への愛を貫いた。入院中の9月から17日までの間、多くのファンから励ましの手紙が届いていたと伝えられる。その温かい声援に応えるかのように、彼は静かに旅立った。彼の功績は永遠に語り継がれるであろう。