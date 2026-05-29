野村HD、奥田社長が新経営体制の狙いを説明 次世代人材育成や収益拡大を加速

野村ホールディングスの奥田健太郎社長は、2030年度に向けた新たな経営目標達成のための経営体制見直しについて説明。各部門長の起用理由や次世代経営人材育成の考えを示した。

野村ホールディングス の奥田健太郎社長は29日、投資家向け説明会後のメディア質疑応答において、今年4月に実施した 経営体制 見直しの意図を詳細に説明した。 同社は前日、2031年3月期の税前利益目標を従来の5000億円超から7500億円超へ引き上げ、自己資本利益率（ROE）目標も「8～10％プラス」から「10～12％プラス」へ上方修正することを発表していた。

奥田社長は「2030年度に向けた新たな経営目標を実現するための布陣」と位置付け、各事業の成長戦略実行加速と次世代経営人材育成を柱とする考えを示した。 新体制では、ウェルス・マネジメント（WM）部門長に戸張彰人氏、バンキング部門長に杉山剛氏、インベストメント・マネジメント（IM）部門長に小池広靖氏を起用。 奥田社長は「これまでの延長線上ではなく、さらなる進化に向けた明確なメッセージを発信した」と強調し、収益拡大や部門間シナジー強化の重要性を述べた。 戸張氏については、対面営業とデジタル領域の両方に精通し、WM部門の生産性向上と顧客基盤拡大に期待。

杉山氏はこれまでWM部門などで高いパフォーマンスを上げてきたリーダーとして、新たなバンキング部門を牽引する役割を期待される。 バンキング部門は野村信託銀行を中心に、コンプライアンスや財務の体制整備が進んだことで、事業拡大に軸足を移す段階にある。 IM部門では、野村アセットマネジメント（NAM）の社長にJPモルガン・アセット・マネジメント元社長の大越昇一氏を迎え、小池氏には海外成長を託した。 同部門は運用資産残高（AUM）180兆円、税引き前利益1500億円を新たな目標として掲げている。

奥田社長は「早い段階で若い経営者に経営経験を積んでもらう仕組みを作りたい」と述べ、グループ横断での次世代経営人材育成を目指す。 従来の持ち株会社から子会社への幹部派遣に加え、「信頼できるリーダーをグループ会社に送り、経験を積んだ人がホールディングスに戻ってくる流れを作りたい」と説明。 このような循環的な人材育成により、グループ全体の経営力を高める狙いがある。 また、奥田社長は各部門の連携強化にも言及。

WM部門の富裕層顧客をバンキング部門の資産管理サービスと結びつけるなど、部門間シナジーを最大化する方針を示した。 IM部門の強みを活かした商品開発や、海外市場でのプレゼンス向上も重要課題と位置付けられている。 これらの取り組みを通じて、野村グループは2030年度に向けた持続的な成長を目指す。 新体制の下、各部門長が具体的な戦略を実行し、中期経営計画の達成に向けて全力を挙げる姿勢だ。

金融業界では競争が激化する中、野村HDは伝統的な対面営業とデジタル技術の融合、そして人材育成を両輪とする独自の成長戦略を打ち出している。 奥田社長のリーダーシップの下、新しい経営チームがどのような成果を上げるか、市場の注目が集まっている。 加えて、同社はグローバル展開にも積極的で、アジア地域での富裕層向けサービス強化や、欧米での事業拡大も視野に入れている。 これらは全て、2030年度の新目標達成に向けた布石であり、今後の動向が注目される





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