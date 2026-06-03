野村忠宏氏が講演 金メダルへの道のりと心の持ち方 医療・スポーツ分野を志す学生ら150人が聴講

柔道金メダリストの野村忠宏氏が、鍼灸師・柔道整復師・スポーツトレーナーを目指す学生・卒業生約150人を前に講演。幼少期からの経験、金メダル獲得のための3つの行動目標、けがとメンタルとの向き合い方について語り、トップアスリートとしての心得を説いた。山田晃広氏との対談では信頼と感謝の大切さを共有。

本学の卒業生である株式会社Amistad（アミスタ）代表取締役の山田晃広氏が司会を務め、鍼灸師、柔道整復師、 スポーツ トレーナー を目指す学生や卒業生ら約150名が参加した。 野村氏は「世界への道のり」をテーマに、自身の幼少期を振り返り、「中学生の頃は体重が32キロしかなく、最初の市民大会では女の子に敗れた」と述べた。

体格に恵まれなかったものの、「いつか強くなってやるという志を持ち、自分を信じて技術を磨き続けた」と説明。 さらに、金メダル獲得を目指す上で掲げていた3つの行動目標として、「常に前に出て攻撃し続ける」「不利な状況でも感情を表情に出さない」「試合終了のブザーが鳴るまで、勝利を信じて絶対に諦めない」を紹介。

「自分は不安の多い人間。 『何とかなる』では何ともならない。4年に1度しかない舞台で最高の状態を作らなければいけない」と語った。

「けがとメンタルとの向き合い方」については、「引退には肉体の限界か、メンタルの限界か、続ける環境が無くなるかの3つの理由がある」と説明。30代後半には「トップを維持する難しさを感じていた。 度重なる怪我や手術で膝や肩はボロボロだった」と振り返った。 スポーツトレーナーとの関係については「大切なのは信頼」と強調。

「厳しい練習で心身ともにつらい時、信頼するトレーナーと話して笑顔になれる瞬間がある」と感謝の意を表した。 アトランタ五輪で柔道トレーナーとして帯同していた山田氏は「30年後にこうして野村さんと一緒に講演できることに感謝している」とコメント。

「トップ選手は周囲への感謝を忘れず、基本練習を決して手を抜かない」と語った。 呉竹学園の坂本理事長は「本物のエネルギーを在校生、卒業生へ届けることができた」と話した。 この講演は、医療・スポーツ分野を志す学生にとって模範となる人物からの貴重な話となった。 野村氏は自身の経験を通じて、精神面の重要性と継続的な努力の必要性を説いた。

特に、身体的・精神的困難に直面した際の姿勢や、目標達成のための具体的な行動指針は、若い世代にとって大きな示唆に富む内容だった。 山田氏は野村氏との長年の関係性を語り、信頼と感謝の大切さを共有。 両氏の対話からは、トップアスリートとサポートスタッフ間の深い結びつきがうかがえた。 呉竹学園としては、Such event provides students and graduates with practical insights and motivation from a world-class athlete.

本イベントは、鍼灸師、柔道整復師、スポーツトレーナーを目指す者だけでなく、あらゆる分野で努力を重ねる人々にも通用する教訓を含んでいた。 野村氏が語った「絶対に諦めない」という信念や、感情をコントロールする重要性などは、スポーツ以外の領域でも求められるマインドセットである。 また、引退の理由に関する分析は、選手としてのキャリアの終焉を客観視する視点を提供した。 山田氏のコメントからは、長年にわたる信頼関係がいかに成果を生むかが伝わる。

坂本理事長の言葉が示すように、在校生と卒業生の双方にとって、目標達成のための原動力を与える機会となったのである。 今後もこうした実践的な講演を通じて、専門職を志す学生らの成長が期待される





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