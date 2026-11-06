野呂佳代が流行語大賞ノミネートで「スクイーズ遅い」指摘

タレント・野呂佳代が日本テレビ番組で2026年新語流行語大賞の候補語「スクイーズ」について、自身が以前から親しんでいるため「流行が遅い」とツッコみ、注目を集めている。

タレントであり女優の 野呂佳代 が、6日放送の 日本テレビ 系列番組『DayDay．』に出演し、業界内外で注目を集める話題の一つを鋭く切り取った。この番組は月曜から金曜まで午前9時に放送されており、今回の出演では前日5日に発表された「現代用語の基礎知識選 2026 T＆D保険グループ新語・流行語大賞」のノミネート30語に関する特集コーナーが放送された。野呂は、その中で特に「 スクイーズ 」という言葉について、自身の感覚を正直に明かし、視聴者やリスナーから大きな反応を呼ぶ結果となった。

野呂佳代がスクイーズの古さを指摘

MCの山里亮太から「野呂ちゃん、なんかあります？ 気になるヤツ？」という質問が投げかけられた際、野呂佳代は即座に「私はもう『スクイーズ』…」と答え、首をかしげながら「私からすると、めっちゃ遅いって感じで」と感想を述べた。彼女は真顔でこの言葉を捉え、「遅いかな～って」というツッコミを見せたことで、コーナーの雰囲気を和ませると同時に、流行語としてのタイムラグへの指摘という新しい角度を示した。この発言は、単なる個人的な感想ではなく、現代の言語変化やブームのサイクルに対する一つの視点として受け止められた。

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山里亮太との掛け合いと1年遅れの認識

山里亮太は野呂の発言に対し、「うわ！ 走ってますねぇ～、流行の先を」と応じ、彼女が既にそのブームを通過済みであることを確認した。これに対し野呂は、義理の妹がスクイーズを昔から非常に好きで、自分にも結構もらっていたことを明かし、その触感の良さである「凄く可愛くて、むちむちして」いる点に言及した。さらに、世間の認識とのズレについて問われると、「はい、1年くらいですけど」と具体的な時間差を提示した。これは、彼女自身の体験ベースでのリアルなタイムラインを示すものであり、メディアにおける流行の伝播速度に対する彼女独特の視点を提供した。

選考委員会のスクイーズ定義と歴史的背景

一方、新語・流行語大賞の選考委員会が述べている「スクイーズ」の定義と歴史的背景は、野呂が指摘した「遅さ」という感覚に対して、構造的な裏付けを与えている。選考委員会は、スクイーズを「握って変形させ、弾力や触感を楽しむ玩具」と定義し、その社会的な広がりを詳細に説明している。具体的には、2014年ごろにはすでにYouTube動画が話題となり、小学生を中心にブームが巻き起こっていたことが挙げられている。この時点でもう当時の子どもたちにとってそれは日常の一部であったため、大人や一般社会での認知が追いつくまでにタイムラグが生じたことは自然な流れであったと言える。

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2026年の再ブームとパキパキスクイーズの台頭

2026年におけるスクイーズの状況は、単なる再ブームにとどまらず、新しい形態の登場によってさらに複雑化している。選考委員会は、26年には表面をロウで固めて、割れる音と感触を楽しむ「パキパキスクイーズ」も流行したと報告している。この新しいタイプの玩具の登場は、従来の柔らかい感触だけでなく、聴覚や視覚的な刺激を加えた新たなニーズを満たすものとして市場を席巻した。このような背景があるため、2026年の流行語候補に入ったことは、過去のブームの反復というよりは、進化した形態が社会に再認識されたことを示唆している。

メディアと一般市民の認識のギャップ

野呂佳代の発言が注目された理由は、メディアや公式な賞選考過程で取り上げられる時点と、一般市民、特に若年層やその家族層の間で既に定着済みの状態との間に存在するギャップを象徴しているからである。1年という時間は、流行語大賞という媒体の特性上、無視できない時間差であり、野呂のような早期体験者はそのズレを敏感に察知する。この事例は、現代の言語変化が急速であり、公式な認知が実際の生活者の実感を追いかける典型的なケースとして、今後の流行語選考における視点の多元性を考える上で重要な示唆を与えている。野呂の「1年くらい」という具体的な数値は、単なる比喩ではなく、実際の経験則に基づく貴重なデータと言える。