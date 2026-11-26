ファッション誌『VOGUE JAPAN』（コンデナスト・ジャパン）による『VOGUE JAPAN STANDOUT VOICES 2026 in collaboration with Google …

アイドルや俳優活動で貫いた信念を振り返った野呂佳代 （C）ORICON NewS inc. ファッション誌『VOGUE JAPAN』（コンデナスト・ジャパン）による『VOGUE JAPAN STANDOUT VOICES 2026 in collaboration with Google Gemini』受賞記者会見が26日、都内で行われた。

明確な信念を持ち、時代を切り拓く特別な“声（VOICE）”を持つ、あらゆる分野の人々を讃える同アワード。 『VOGUE JAPAN WOMEN OF THE YEAR（WOTY）』にはじまり、20年にわたり時代を彩る才能を讃えてきた『VOGUE JAPAN』のアワードは、『注目すべき人（THE ONES TO WATCH）』を経て、今年はその先へと進化。 新たな名称『STANDOUT VOICES』のもと、さらなる進化を遂げる。 毎年「次の年はこうしたい」とベストを更新することを目標に活動してきたという野呂。

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今年を振り返り、「1番やりたかったことや会いたかった方、お仕事したかった人とか、全部のものがすごく良くて、すごく頑張れたし、1番最高の年だったと思います」と充実した表情を見せた。 今後成し遂げたいことについては、「毎年思っていることは同じですが、私と仕事をしたいと思ってもらえるような、この役だったらこの人にやってもらいたいなと思ってもらえるような人でいたいなと思います」と回答。