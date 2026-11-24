参院の野党6党は24日、国対委員長会談を開き、政治資金パーティーに官僚を呼び企業関係者に政策を説明させた関芳弘文部科学相の辞任を求め、問責決議案を提出する方針… - 日刊スポーツ新聞社のニュースサイト、ニッカンスポーツ・コム（nikkansports.com）

参院の野党6党は24日、国対委員長会談を開き、政治資金パーティーに官僚を呼び企業関係者に政策を説明させた 関芳弘 文部科学相の辞任を求め、問責決議案を提出する方針で一致した。

提出のタイミングは立憲民主党の斎藤嘉隆国対委員長に一任した。 消費税減税関連法案を審議する参院特別委員会で関氏がパーティー問題に関して虚偽と疑われる答弁をしたとして、法案審議に当面応じない方針も確認した。 参院では、与党が過半数に満たないため、問責決議案が提出されれば可決の可能性がある。 可決されても法的拘束力はないものの、国会審議の停滞は不可避とみられる。

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自民党は、最重要と位置付ける減税法案の今国会成立に影響するかどうか警戒する。 関氏は24日の記者会見で「職務に全力でまい進することで責任を果たしたい」と改めて続投に意欲を示した。 自民の萩生田光一幹事長代行は会見で、パーティー問題に関し「法的に問題ない」と指摘した上で「反省すべき点があった。 しっかりと説明し、疑念を払拭しないといけない」と注文を付けた。

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関氏は参院特別委などで、2024年3月のパーティーに経済産業省の課長を呼んでバイオ産業振興について説明させたと明らかにした。 同年6月には、厚生労働省の課長に治験制度について説明を行わせた。 いずれも医薬品などの企業関係者が出席し、会費は9万円だった。