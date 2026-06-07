野々村氏が妻がなぜ怒るのか？わからない夫たちに答える

野々村氏は、金ちゃんの質問に対して、家事について語り、妻の“今やって欲しい”という妻の言い分を、なぜ受け入れてくれないのか？という質問に対して、妻の気持ちを受け止めて欲しいと語った。

この日は野々村氏が『妻がなぜ怒るのか？ わからない夫たち』の質問に答える形で番組が進行。 結婚7年目の『鬼越トマホーク』の金ちゃんから『たまに皿洗いをするんですけど、“すぐにやってよ”って言われても、“後でやるわ”って。

で、テレビとかちょっと見て、その後やろうとすると、“なんですぐにやれないの”って凄く怒られるんですけど、別に15分、20分後にやっても一緒じゃないですか？ 洗いものって』と質問。 野々村氏は『後でやるっていうのは、本当にいらん』と言い、『金ちゃんは、妻の“今やって欲しい”っていう妻の言い分を、なぜ受け入れてくれないの？ 気持ちを受け止めて欲しいんねんけど。

“後でやるやん、俺のタイミングがあるやん”って、でも家事って、俺のタイミングとか私のタイミングでやっているワケじゃなくって、家のタイミングがあるねん、それぞれ。 子供がいたら、何時に寝かすとか、自分が何時に寝る。 そこから逆算して生きてんの主婦は。 朝からずっと逆算して生きてんの。

ここのタイミングで、ここで皿が消えてないと、こっちに響いてくる』と語った。 これには、『アンガールズ』の山根良顕も『忘れます。 忘れている回数が多いから、後でやるって言うと、今やってって言われるんでね、僕はやるしかない立場になり下がりましたけど』と苦笑。 野々村氏は『後でやるって言いつつ、後でやる詐欺が横行しているワケ、世の中には。

やるやる詐欺が！ これを信じて、他のことやってたら、“やれへんな、やれへんな、寝とるな。 じゃあ私がやらなあかんな”とか。 信頼とい言うのが削れていくと、“今やって、とにかく今やって”って言いたくなるし。

こっちのタイミングもあるから、話し合ってやって欲しい。 信頼がないねん』と語り、『今までの積み重ねだから』と語った





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