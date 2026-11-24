安全保障上、重要な施設周辺などの土地・建物の取得に国籍を問わず国の事前許可制を導入する重要土地等調査法改正案は24日の衆院本会議で、与野党の賛成多数によって可決され、衆院を通過した。土地・建物の取得段階で規制を設け、安保上のリスクを未然に…

安全保障上、重要な施設周辺などの土地・建物の取得に国籍を問わず国の事前許可制を導入する重要土地等調査法改正案は24日の衆院本会議で、与野党の賛成多数によって可決され、衆院を通過した。

土地・建物の取得段階で規制を設け、安保上のリスクを未然に防ぐのが狙いで、今国会で成立する見通しだ。 採決では自民党と日本維新の会のほか、統一会派「中道」を組む民主改革の会と公明党、国民民主党、参政党、チームみらいなどが賛成した。 共産党などは反対した。 外国政府・軍関係は原則認めず 改正案ではドローン（無人機）攻撃に弱い防衛関係施設などを「特別特定重要施設」とし、その周囲約1キロや無人の国境離島を「規制区域」に指定。

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取得に許可制を導入する。 外国政府・軍関係者らによる取得は原則として認めない。 無許可で取引した場合は3年以下の拘禁刑か300万円以下の罰金を科す。 取得後に企業買収などで支配関係が変わり、安保上の懸念が生じた場合は、国が土地・建物の譲渡を命じることができる。

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従わない場合、国が裁判所に競売を申し立てることも可能とする。 取得後の土地・建物の利用実態を継続的に把握するため、内閣府職員のほか、一定の要件を満たした警察官による立ち入り調査を認める。 20日の衆院内閣委員会では、同委の審議で取得の許可を巡る基準が曖昧などの指摘が出たことを踏まえ、政府に基準の明確化や不許可件数、理由の公表などを求める付帯決議を採択した。 法人の実質的支配者に関する情報を国が一元的に把握するための関連2法案も24日、衆院を通過した。 規制区域 重要土地等調査法改正案で新設する土地・建物の取得規制の対象区域。

現行法では、司令部機能を持つ施設などを「特定重要施設」と位置付け、その周囲などを「特別注視区域」に指定し、区域内の200平方メートル以上の土地・建物の取得などに事前届け出を義務付けている。 改正案では、特定重要施設のうちドローン（無人機）攻撃などに脆弱（ぜいじゃく）な防衛関係施設などを「特別特定重要施設」と位置付け、周囲約1キロなどを「規制区域」とする。 国籍を問わず取得に国の事前許可を義務付ける。