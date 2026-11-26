株式会社ナルネットコミュニケーションズは11月25日、東京商工会議所にて報道関係者向けのメディアラウンドテーブルを開催した。公的統計や独自調査をもとに、人手不足と車両の高度化・長期保有化が進む自動車アフターマーケット業界の現状や課題と、同社のネットワーク戦…

整備業界全体の総売上高が2年連続で6兆円を超え需要は堅調な一方、多くの整備工場が「現状維持・設備投資なし」の経営を選択しており、供給力が縮小傾向にあることを指摘。 その結果、同社が提携工場へ整備委託する際のリードタイムが4.22日（2019年度）から6.11日（2024年度）と約1.45倍へ長期化し、初回打診で断られる確率も9.24%から16.64%と約1.8倍へ急増したと伝えた。

特に、神奈川県（25.25%）や東京都（23.16%）、千葉県などの都市部では約4件に1件の割合で初回委託が断られており、小型（2トン以上）・中型トラックやバスを中心に法人車両の「整備難民」が顕在化していると指摘した。 田中氏は「個人向けをディーラー、法人車両を専業・兼業工場が支える役割分担の明確化が必要」とし、各工場の特性や空き状況に応じて最適な工場へ振り分ける「差配機能」の強化と地域中核工場の育成を進める方針を示した。

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営業戦略管掌取締役の服部正次氏は、OTAやOBD検査の常態化や、2029年4月からはレベル3・4の自動運行装置を搭載した自動運転車の検査において従来の選任要件に加えて「1級自動車整備士」資格の保有が必要になるなど、高度化への対応が急務と指摘。 IoTを活用した予防整備やEV普及を見据えたバッテリー管理の重要性にも言及した。