都市対抗野球東海2次予選、ヤマハ・桃谷惟吹が完全復活へ

第97回都市対抗野球大会東海2次予選が28日から開催。ヤマハは8年連続の本大会出場を目指し、右肩手術から復活した桃谷惟吹外野手の活躍が鍵となる。

第97回 都市対抗野球 大会の東海地区2次予選が、28日から岡崎レッドダイヤモンドスタジアムで開催される。14チームが参加し、その中から6チームが本大会（8月26日開幕・東京ドーム）への出場権を獲得する。

昨夏の本大会でベスト4に進出したヤマハは、2年連続の本大会出場を目指し、初戦で東邦ガスと対戦する。 同チームは8年連続47回目の本大会出場を狙っており、経験豊富な選手たちが揃っている。 ヤマハの注目選手は、外野手の桃谷惟吹選手（25歳）だ。 彼は立命館大学出身で入社3年目。

履正社高校（大阪）3年時には主に1番打者として活躍し、2019年夏の甲子園決勝で現ヤクルトの奥川恭伸投手が率いる星稜高校（石川）を破り、日本一に輝いた経験を持つ。 桃谷選手は「自分の力でチームを勝たせられるような打撃をしたい」と意気込みを語る。 しかし、彼の野球人生は順風満帆ではなかった。 入社1年目の夏ごろ、右肩に違和感が生じた。

リハビリをしながらプレーを続けたが、回復は思わしくなかった。

「ひどい時は、バントした時の衝撃で痛みが出るほどでした。 大きなケガをしたことがなかったので、非常に不安でした」と振り返る。 昨年の都市対抗本大会終了後の9月に、関節唇のクリーニングとベネット骨棘の除去手術を決断した。 手術後は一からのリハビリ生活が始まった。

徐々に強度を上げ、今春にはフルメニューをこなせるまでに回復。4月の静岡大会では10打数7安打と活躍し、その後も長野、東北と計10試合に出場。30打数11安打で打率3割6分7厘をマークし、東北大会では4番打者に抜擢された。 申原直樹監督（46歳）は「勝負強い打撃が持ち味。 打順は流動的だが、上位で打ってもらうことになるだろう」と期待を寄せる。 桃谷選手は昨秋の日本選手権優勝をスタンドで観戦した。

「チームが勝ったからうれしかったけど、自分が野球をやれない悔しさがありました」。 苦しい時期を乗り越え、今は野球をできる喜びでいっぱいだ。

「先輩からは『思い切ってやればいい』と言われています。 リハビリ期間中に支えてくれた人たちに、結果で恩返ししたい」。 甲子園優勝経験者が、チームの勝利に貢献する覚悟だ。 東海2次予選は、ヤマハ以外にも強豪チームが集結する。

例えば、前回優勝のJFE東日本や、昨年の本大会出場チームであるトヨタ自動車、三菱重工などが参戦しており、激戦が予想される。 ヤマハは初戦の東邦ガス戦に全力で臨み、桃谷選手の復活がチームの大きな力となるだろう





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都市対抗野球 東海2次予選 ヤマハ 桃谷惟吹 復活

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