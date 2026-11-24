12月20日まで台場、青海、天王洲といった東京湾岸エリアを舞台に「TOKYO ATLAS」が開催中。国内外さまざまな分野のアーティストによる展示が繰り広げられている。

ライブやタイマッサージなどのイベントも行われる。 公共空間と彫刻の関係性を長年にわたり問うてきた竹岡は、「本当は魚の養殖場を作りたかった」と語っていた。 一見長閑だが実はもっとも挑発的で“自由”な、胸のすく作品だ。

さらに秀逸なのが、東京藝術大学小沢剛研究室が発起した「ヤギの目」による共同プロジェクト。 母ヤギだろうか、 で制作した大人のヤギを中心に囲いが作られ、2匹の子ヤギがのんびり草を喰む様子が見られる。 ヤギの飼育の一連の仕事を通して、持続可能な芸術表現や地域のコミュニティのあり方を探るプロセスを展示し、さらに特別支援学校の子どもたちとの交流プログラムなども実施される予定だ。

Also read 和歌山のBITRIDERZ、東京30駅を走るゲーム「TOKYO LOOP」を公開

青海南ふ頭公園の下に眠る、全長197.5mの広大な地下駐車場を可視化した展示は、間違いなく本展の見どころのひとつだ。1996年に臨海副都心で開催予定だった世界都市博覧会（都市博）は、バブル崩壊後の経済に鑑みた新都知事の政策により中止が決定された。 あれから30年、定期メンテナンスを施しながらも一度も公開されることのなかったこの場所は廃墟ではない。 都市博が描こうとした未来の概念が保存されたまま「時の止まった」歴史的建造物である。 少なくとも、かつて都市博メインパビリオンの当事者だった筆者はそう理解している。

ではこの特殊な空間に現代美術がどのように介入したのか。 例えば、タイ出身のカウィター・ワッタナチャヤンクーンの映像作品《Traffic》は、カーブミラーを万華鏡のように駆使して視界を交錯させ、抜け出すことのできないラビリンスを出現させる。 上海出身の潘逸舟の《波になる》は、江戸時代に埋立地建設を担った鳶職人に歌い継がれる「木遣り唄」と、自身のルーツに繋がる大海の波音を轟かせた。 サウジアラビア出身のムハンナド・ショノの《I Was Once the Sea》は、埋め立てに使われた砂と海水を想起させる素材で作られた、海流のうねりのような彫刻群だ。

Advertisement

数週間に及ぶ設営期間、光の届かない薄闇の奥で、彼のチームは一度も人に使われたことのない場所に残る海の記憶を呼び覚まそうとした。 通路を折り返すとそこにはケイティ・パターソンの壮大なインスタレーションがある。 モールス信号に変換して送信され、宇宙から帰還したベートーヴェンの《月光のソナタ》のスコアを自動ピアノがライヴストリーミングさながらに奏でる。 傍らでは、故・篠田太郎が生前に世界各地で実現した、月の表面を自作の天体望遠鏡のリアルタイム映像で眺める《月面反射通信技術とドラム演奏》プロジェクトの記録が展示されている。

「世界中同じ月が本当に見えるのだろうか? 」という瑞々しい疑問から出発した本作は、かつて都市博で筆者自身が関わった展示がNASA監修の国際宇宙ステーション原寸大模型だったことを想起させた。 無機質なコンクリートの地下空間は何も語らないが、亡き友人の作品がトリガーとなって過去の記憶を蘇らせるとはよもや想像しなかった。 を拠点に、移動や移民、文化的アイデンティティの問題を扱ってきたキムスージャは、彼女自身が世界各都市の雑踏の中、一本のマチ針のようにすんと佇む初期の代表作《針の女 東京》（1999）を上映している。

近年注目される笹岡由梨子は、手作りのあやつり人形や小劇場のような装置、不穏な調べの自作の歌曲などを組み合わせ、自身が出演する芝居仕立ての新作映像インスタレーション《アラベスク》を発表。 一見ポップで滑稽だが、かつてごみ集積場だった場所の歴史をもとに、食物が胃の中に落ちてくる物語を通して、廃棄物の再生と消化という主題を展開する。 パリを拠点に、白い空間に糸で線を描くドローイングを制作してきた盛圭太は、本展で大きなチャレンジをした。 最初の展示室は漆黒の闇で、壁に沿ってロープ（ヒューマンスケールの糸？

）だけを頼りに奥へと進む。 終わりがないかのように思えるほど長い迷路の先に光が見え、精密かつ気まぐれに糸が張り巡らされた真っ白な空間に辿り着く。 闇のあとに出会うその作品体験は、まるで空間の摂理や世界のシステムを紐解く概念図のようでもあり、詩的な解放と浄化をもたらすものだった。 これまで都が支援してきた やキュレーターを紹介し、現代美術における「座標」を示そうと試みる。

Advertisement

気鋭のキュレーター岩田智哉の企画による1F。 TOKASのプログラムに参加した作家の活動を見せる2F。 ともに支援制度の成果発表の枠を超えて、次世代の表現を通して、東京という都市の現在地を透かし見る二重のマッピングになっていたことが印象的だ。 イケムラレイコは幕末の砲台跡に「祈り」を、竹岡雄二は制度の埒外で手にする「自由」を、地下駐車場の展示は未完の「記憶」を、盛圭太は暗闇からの「解放」を示した。

これらの作品体験に共通するのは、都市計画や社会のシステムといった秩序の内側に潜む別の可能性を見いだすこと。 それは本展が掲げる「都市の野生」たり得るものかもしれない。 それにしても、東京の未来像を描こうとする国際美術展でこれほど多くの「過去」と出会うとは。 都市に堆積した歴史や記憶を作品によって可視化し、その重層的な物語を読み解くための地図を広げてみせる──TOKYO ATLASが提示するのは底知れない現代美術の錬金術だ。 休館：月曜（ただし、10月23日（月祝）は開場、翌火曜休）