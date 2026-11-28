11月27日、東京都交通局の都営バスで50代の運転手が体調不良を発症し、六本木駅前で意識を失う直前に自力で車両を安全に停車させた。車内の11人の乗客に怪我はなく、SNSでは乗務員の迅速な判断とプロフェッショナリズムを称える声が多く寄せられている。

東京都交通局は11月27日、 都営バス 都01系統の運行中に 乗務員 が 体調不良 となり、 六本木 駅前停留所を発車直後に路上に停車させて救急搬送されたと発表した。 車内乗客11人に負傷はなく、SNSでは意識を失う前に自力で車両を止めた 乗務員 の行動を称賛する声が相次いでいる。

六本木駅前で発生した緊急事態…発車直後の的確な停車判断 同局の発表によると、事案が発生したのはこの日13時11分頃。 港区六本木の六本木駅前停留所の先で、渋谷駅前発赤坂アークヒルズ行きの都01系統を運行していた50代の乗務員が体調の異変を感じた。 当該便は「渋谷駅前」発「赤坂アークヒルズ」行。 当該事象は 「六本木駅前」停留所を発車した直後 に発生した。

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乗務員は発車直後にバスを路上に停車させた。 その後、乗務員は意識を失い、救急搬送されたという。 車内には11人の乗客がいたが、事故は発生せず、乗客や周囲に負傷者は出ていない。 乗務員は始業点呼時に異常はなく、2026年7月の健康診断でも異常は認められていなかった。