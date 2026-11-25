音楽文化の向上・普及のために、功労のあった人物・団体を表彰する『第15回 岩谷時子賞』の受賞者が25日発表され、シンガーの郷ひろみ（71）が特別賞に選ばれた。同日には授賞式が都内で行われ、受賞者が出…

音楽文化の向上・普及のために、功労のあった人物・団体を表彰する『第15回 岩谷時子賞』の受賞者が25日発表され、シンガーの郷ひろみ（71）が特別賞に選ばれた。 同日には授賞式が都内で行われ、受賞者が出席した。

プレゼンターの竹下景子からクリスタルが贈られ、郷は笑顔に。 受賞のスピーチでは「本当にありがとうございます。 うれしさでいっぱいです。 岩谷先生と最初にお会いした時のことが頭に浮かんできます。1971年だったと思います。

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確か、まだマリオンができる前の有楽町でレコード会社の人間と同席させていただいたんです。 その時に本当に品のいい方だなというのが僕の印象でした。15歳だったと思います」と述懐。

「55年、歌い続けてこられたのは岩谷時子先生がいらっしゃったからじゃないかなと思います。 共に歌ってきた感覚です。 本当にありがとうございました」と岩谷時子さんに感謝した。 その後、岩谷さんが作詞を手掛けたデビュー曲「男の子女の子」をパフォーマンスした。

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終了後は取材にも対応。 デビュー曲の作詞を手掛けた岩谷さんについて郷は「共にやってこられた。 意識としてそういうものがある。 岩谷先生がいらっしゃったからやってこれた。

多くの言葉を残してくれた。 それを大事につないでいきたい」と力を込めながら「郷ひろみを形成されたのは岩谷先生の功績が大きい。 僕を作ってくれた方という思いです」と感謝していた。 同賞は日本の音楽や芸術の発展・振興に寄与することを目的に、2009年に設立された岩谷時子音楽文化振興財団が翌10年に制定した。

「岩谷時子賞」には歌舞伎俳優の片岡仁左衛門、「岩谷時子賞 特別賞」にシンガーの郷ひろみ、「岩谷時子賞 奨励賞」にOSK日本歌劇団の翼和希、「岩谷時子 Foundation for Youth」にヴィオラ奏者の谷口朱佳が選ばれた。 岩谷時子さんは1952（昭和27）年に越路吹雪の「愛の讃歌」で戦後初の女性作詞家としてデビュー。 加山雄三の「君といつまでも」、郷ひろみの「男の子女の子」などのヒット曲をうみだすとともに『レ・ミゼラブル』『ミス・サイゴン』などのミュージカル訳詞を手掛けた。

晩年は音楽文化振興財団を設立。2013年10月になくなるまで音楽や芸術の発展・振興に寄与した。