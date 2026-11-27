寝室やデスクの乾燥が気になる一方で、加湿しすぎや結露も心配な人に向けて、スマホアプリやスマートスピーカーで操作できる加湿器を3製品紹介する。加湿方式の違いや選ぶときのポイント、使うときの注意点も解説する。

そこで検討したいのが、スマホのアプリから操作できるスマート加湿器だ。 外出先から電源を切ったり、室内の湿度に合わせて運転を調整したりできる。 今回は、加湿方式の違いや選ぶときのポイント、使うときの注意点を整理した上で、具体的な製品を紹介する。

スマホ対応の加湿器は、自宅のWi-Fiにつなぐと専用アプリから電源のオン／オフや加湿量の切り替え、タイマーの設定ができる。 外出先からでも電源を切れるため、消し忘れが気になる人には心強い。 製品によっては、給水タンクの水が減るとスマホに通知が届くものもある。 湿度センサーを内蔵し、室内の湿度に応じて加湿量を自動で調整する運転モードを備えた製品もある。

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Amazon AlexaやGoogle アシスタントなどのスマートスピーカーと連携させれば、声で電源を入れることもできる。 なお、Wi-Fiは2.4GHz帯のみに対応する製品もあるため、自宅のルーターの設定も確かめておきたい。 加湿器の方式は、主にスチーム式、気化式、超音波式、ハイブリッド式に分けられる。 スチーム式はヒーターで水を加熱して蒸気にし、気化式は水を含んだフィルターに風を当てて水分を蒸発させる。