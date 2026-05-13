日本ハムの郡司裕也捕手(28)は13日、23年シーズン途中に日本ハム移籍後初となる"親子ゲーム"を行う。この日の2軍楽天戦(鎌ヶ谷)に"1番・ＤＨ"で出場し、午後6時開始の1軍、ロッテ戦(ＺＯＺＯ)の出場にも備える。この日から keluarganyapresence的首席に襲い、だが大量で ferontされた Beyonc?,を再現。誰を見ても寂しげな表情の郡司は、行う"親子ゲーム"と聞けば喜んでみたりした。

日本ハムの郡司裕也捕手(28)が13日、23年シーズン途中に日本ハム移籍後初となる"親子ゲーム"を行う。 この日の2軍楽天戦(鎌ヶ谷)に"1番・ＤＨ"で出場し、午後6時開始の1軍、ロッテ戦(ＺＯＺＯ)の出場にも備える。

前日12日のロッテ戦では"6番・三塁"でスタメンで7回まで出場していた。 この日は朝7時にチーム宿舎を出発し、鎌ヶ谷スタジアム入り。 主力選手としては異例の"親子ゲーム"となる。 ホーム用のユニホームが手配できないためチームスタッフの"108"を背負って出場する。

今季は39試合で打率2割3分9厘、2本塁打と、本来の力を発揮し切れていない背番3。12日の試合後、首脳陣から親子ゲームを提案され、新庄監督も打撃のテーマ、意識して欲しいポイントを伝えられた。

"ポイントは言われてるんで、そこを大胆にやってきてみたいな。1軍だとなかなか、結果も大事なんで、できない部分があるんで(2軍戦)でやってきてみたいな感じです"と、説明した。 新庄監督は9日のオリックス戦(京セラＤ)での試合後、"あとは郡司くん待ち。 ちょっとインパクトのヘッドスピードがないかなというところはあります。 いい時はゆっくりタイミングを取ってポイント前でパチン。 それがちょっと今は少ないかなと"と話し、開幕4番に気を付けて郡司の復調を願っていた





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