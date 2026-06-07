那須ハイランドパークが遊園地をモデルとした特別授業を実施、SDGsに向けた取り組みも展開

那須ハイランドパークは、地域変革を掲げる日本テーマパーク開発株式会社の傘下で、那須塩原市立日新中学校と連携して、遊園地をモデルとした特別授業を実施します。この授業では、観光業の経済の仕組みや遊園地運営に必要なアイデアと企画力を那須ハイランドパークのスタッフが解説し、地域産業としての観光業の理解を深め、生徒たちが人を楽しませるためのアイデア力と利益を考慮した計画力を実践的に学ぶことができます。また、グループ全体では、SDGsの課題解決に真摯に取り組み、カーボンニュートラル実現に向けた取り組みや保護犬譲渡活動、こども食堂の運営、ナスコンバレーへの参画など、多角的な社会貢献活動を展開しています。

那須ハイランドパーク は、地域変革を掲げる日本テーマパーク開発株式会社の傘下で、那須塩原市立日新中学校と連携して、遊園地をモデルとした 特別授業 を実施します。 この授業では、 観光業 の経済の仕組みや遊園地運営に必要なアイデアと企画力を 那須ハイランドパーク のスタッフが解説し、地域産業としての 観光業 の理解を深め、生徒たちが人を楽しませるための アイデア力 と利益を考慮した 計画力 を実践的に学ぶことができます。

授業の最後では、生徒たちが遊園地に活かせるアイデアを発表し、実現可能なアイデアは実際に那須ハイランドパークの運営に反映されます。 那須ハイランドパークは、数年前から「教育×旅行」の取り組みを強化しており、2020年から実施している「体験型研修旅行」はコロナ渦後も人気のある遠足プランとなっています。 また、グループ全体では、SDGsの課題解決に真摯に取り組み、カーボンニュートラル実現に向けた取り組みや保護犬譲渡活動、こども食堂の運営、ナスコンバレーへの参画など、多角的な社会貢献活動を展開しています。

特に、カーボンニュートラル実現に向けた取り組みでは、エリア内にバイオマス発電ユニットを導入し、当社が管理する森林整備から生じる間伐材をバイオマス発電により施設内の電力および熱供給に活用しています。 植林も同時に進めることで、将来的に循環型リゾートの実現を目指しています。 遊園地内での保護犬譲渡活動やJR東日本と連携したエキナカこども食堂といった幅広い取り組みを、遠足で来園した生徒に対して講和＋体験を通じて照会するSDGsプランも好評です





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