那須ハイランドパーク、充実のアトラクションと新しいコンテンツ

那須ハイランドパークは、洞窟探検アトラクションや8種類のコースターなど子供から大人まで楽しめるアトラクションを充実させています。また、わんちゃんと一緒に愉しめるドッグラン・カフェ・アトラクションも拡充しており、「日本一ペットフレンドリーな遊園地」を目指しています。

日本初の 洞窟探検 アトラクション 「MOGURA」や、8種類の コースター など子供から大人まで楽しめる アトラクション が充実。 わんちゃんと一緒に愉しめる ドッグラン ・カフェ・ アトラクション も拡充しており、「日本一ペットフレンドリーな 遊園地 」を目指しています。

約30万㎡の広大な敷地と大きな湖、自然をいかした牧場型テーマパークです。 アルパカの頭数が日本で最も多く（150頭以上）、アルパカに囲まれた「アルパカグランピング」や、日本初導入の「湖上グランピング」など、新たなコンテンツも継続して開設しています。 また、日本にいる乳牛の0.8％しか存在しない「ジャージー牛」から採れる「ロイヤルジャージー牛乳」から加工した乳製品事業も営み、那須ブランドにも認定された「ジャージー飲むヨーグルト」や「ジャージー発酵バター」をはじめとした各種乳製品を販売しています。

那須高原最大級の広さを有する別荘地「那須ハイランド」（約800万㎡、東京ドーム171個分）の管理運営、北関東最大級の遊園地「那須ハイランドパーク」、斬新なデザインや非日常の体験ができる貸別荘や日本初導入した透明グランピング「AURA」など多様な客室を提供する「那須ハイランドパークオフィシャルホテル・TOWAピュアコテージ」、日本最大級の広さがある森の中の空中アスレチック「NOZARU」、自然と一体となれるキャンプ場併設の「FACTLAND」など、多数のレジャー施設、飲食施設を運営しています





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