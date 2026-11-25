日本プロ野球選手会と日本野球機構（NPB）は25日、都内で事務折衝を行い、侍ジャパンに選出された選手の補償や待遇改善について協議した。18日のプロ野球オーナー… - 日刊スポーツ新聞社のニュースサイト、ニッカンスポーツ・コム（nikkansports.com）

日本 プロ野球 選手会と日本野球機構（NPB）は25日、都内で事務折衝を行い、 侍ジャパン に選出された選手の補償や待遇改善について協議した。 18日の プロ野球 オーナー会議では、28年7月のロス五輪期間中の公式戦中断が承認された。

五輪予選を兼ねる来年11月の「プレミア12」は国内組が主体となる一方、本戦はドジャース大谷や山本らメジャー組が合流する可能性が高い。 選手会長を務めるソフトバンク近藤健介外野手（33）は「予選を戦うのは日本のメンバーで、本戦になったらメジャーリーガーが出てくる状況では、正直モチベーションは下がる。 それでも勝たなければ五輪には出られない」と複雑な心境を明かした。 その上で、使用球の違いや五輪閉幕から公式戦再開までの期間が短い。

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「リスクが大きいと感じている。 報賞金の増額を含め、選手が安心して出られる環境が必要不可欠だ」と訴えた。 NPB側からは「しっかり検討していく」という回答を得たという。 3月には台湾との交流試合が2試合開催され、侍ジャパン井口資仁監督は「ベストメンバーで臨みたい」と語っている。 近藤も「監督も新たなメンバーを見たいはず。

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早期に環境が整えば、より多くの選手が招集に応じやすくなる」と迅速な対応を求めた。 また、選手会の加藤事務局次長は、国際大会での貢献が年俸査定などで正当に評価される仕組みを要望した。13年WBCで活躍した井端弘和氏がシーズンで成績を残せず、同年オフに中日から減額制限を超える88％減の年俸3000万円を提示されて巨人へ移籍した例を挙げた。

「ああいうことがあると、代表辞退を選ぶ選手も出てくる」と危機感を示した。 選手会は12月7日の臨時大会で12球団の意見を集約し、引き続き改善を求めていく方針だ。