きょう22日放送のフジテレビ系バラエティー『千鳥の鬼レンチャン』（後7：00）では、人気企画「サビだけカラオケ」のタッグ戦を届ける。

前回、必死に地声で歌う姿が感動を呼んだ一方で「限界詐欺疑惑」をかけられたほいけんたと、横柄だと言われいまだ最高記録5レンチャンの浅岡雄也（FIELD OF VIEW）が“詐欺＆横柄タッグ”を結成。

前回、5レンチャン以下だった場合は「千鳥・かまいたちを自宅に招待しBBQ全おごりでもてなす」と約束していた浅岡は、今回も5レンチャン以下なら自宅BBQへ招待すると豪語。 なんとしても招待したい浅岡と、全力で回避したい千鳥・かまいたち。 果たして気になる結末は。 自身を音痴だと言い前回初参戦した「サビだけカラオケ」の挑戦で全レベル泣いた遠藤久美子と、以前の陸上企画で庄司栄太（やままん）のうそ喫煙が発覚した際に涙で詰め寄り、ほぼ全シーンで泣いた緑川静香。

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視聴者からの熱望により、夢の“泣きタッグ”が実現する。 音痴克服のため約1ヶ月にわたり猛練習を重ねた遠藤と、その全日程に付き添った緑川。 幼少期、カラオケに行くお金がなく団地の隙間で反響を利用して歌っていた“天然カラオケ”や、自転車が買えず足が速くなったという貧困が生んだ才能の塊・緑川とともに過酷な特訓に励んだ遠藤。 しかし、練習のしすぎで遠藤が声帯を損傷するアクシデントが発生。

うれし泣き、しゃべり泣き、もらい泣き…涙の先に奇跡の突破はあるのか。 初登場の際、千鳥・かまいたちに無茶ぶりをしてスタジオを全滅させながらも見事鬼レンチャンを達成した“ももきゅん”こと櫻井もも（≠ME）と、元最年少鬼レンチャン達成者の“池ちゃん”こと池田裕楽（STU48）。 アイドル界の“タイガー＆ドラゴン”がタッグを組んで鬼ハードモード制覇を目指す。 前回、自己紹介がシンプルすぎると濱家に叱咤された池ちゃんは、今回新たな自己紹介を披露。

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さらに、それを聞いたももきゅんから濱家へ再び無茶ぶりが飛ぶ（？ ）アイドル界随一の歌唱力を誇る2人の圧巻ハーモニーに注目だ。 鬼ハードモード女性最高記録9レンチャンを保持するよよよちゃんと、ノーマルモード最高9レンチャンの天才モノマネ師・針谷紀久子が最強タッグを結成。 しかし「夢は口に出した方がかなう」と語る陽気なよよよちゃんに対し、「夢を語るとすぐ食われる」と言う陰気な針谷は性格がまさに真逆。

そんな“モノマネ陰陽タッグ”で挑むよよよちゃんには、「今回達成してこのタッグで鬼ハードモードに挑み、モノマネをバカにした濱家に『ものまね王座決定戦』への出演を実現させたい！ 」という熱い野望が。 いつも明るく前向きなよよよちゃんをそばで見てきた針谷が語る本音とは。