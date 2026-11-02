道枝駿佑主演映画「うるわしの宵の月」大阪舞台あいさつ 応募2万6000通に驚愕

なにわ男子・道枝駿佑主演の映画「うるわしの宵の月」大阪舞台あいさつに約700人が集まり、応募数が2万6000通であることを知り驚いた。

なにわ男子 の 道枝駿佑 が2日、大阪市内で開かれた主演映画『 うるわしの宵の月 』の大ヒット御礼 舞台あいさつ に登壇した。本作品の舞台挨拶には約700人が集まり、熱狂的なファンとの交流を楽しんだ。このイベントの応募総数を知った道枝は、その圧倒的な人気に大きな驚きを示した。

道枝は大阪での凱旋公演に対し、非常に喜んでいる様子を見せた。彼は観客席を見回しながら、地元大阪でこれほど多くの方々にご観賞いただけたことに対する喜びを口にした。地域特有の愛着と、映画に対する支持の高さを実感できた瞬間であった。

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また、道枝はこうした対面の挨拶の機会が少なくなっている現状を踏まえ、貴重な時間を与えられていることへの感謝の意も述べた。ファンとの直接的なコミュニケーションは、俳優にとって多くの励みになる。貴重な機会をいただいたことに対する謙虚な姿勢が伺えた。

原作漫画の「W王子」ラブストーリー

今作は、やまもり三香氏の同名漫画が原作となっている。完璧なルックスを誇る高校一のイケメンで「王子」と呼ばれる市村琥珀役を道枝が、中性的な美しさとクールな振る舞いで「王子」と呼ばれる女子・滝口宵役を安斉星来が演じている。タイトル通り、「W王子」と呼ばれる二人の交流が描かれる。

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物語は、自分自身と周囲からのギャップに葛藤しながら、「自分らしさ」と向き合っていく二人の姿を描く。彼らは少しずつ距離を縮めていく過程で、時に甘く、繊細な感情を交わしていく。これは等身大のファーストラブストーリーとして、多くの読者や観客の心を動かす内容となっている。

二人のキャラクターは、一見対照的に見えるが、共通する「王子」という呼称を通じて深く結びついている。その関係性は、青春の甘さとしょせんさを併せ持ち、視聴者に深い感動を与える。この脚本が、道枝と安斉の演技を引き立てる重要な要素となっていることは間違いがない。

MBSアナが明かす応募数の実態

イベント進行役を務めたMBSの松井愛アナウンサーは、会場内の熱気を高めるための仕掛けを打ち出した。松井アナは映画を見て「じっとしていられないほどときめいた人」に拍手を求めると、会場全体から大きな拍手が響き渡った。これは観客の興奮状態をさらに高める効果的な進行であった。

その後、松井アナは道枝に問いかけをした。会場が満席の700人であることを確認した上で、その倍率の高さを示す問いを投げかけたのである。これは単なる数字の話ではなく、いかに本作が話題作であることを強調するための演出でもあった。道枝は首をかしげ、その答えを予想もしていない様子だった。

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松井アナが明かした応募総数は、なんと2万6000通であった。この数字を耳にした道枝は、すぐに驚愕の声を上げた。「ええ～！そんなに!?」と、その多さに舌を巻く姿は会場からも笑いと感嘆を誘った。通常の映画公開規模を考えれば、これは極めて異例な数の応募である。

映画人気と道枝の影響力が証明

700人の座席に対して2万6000通の応募があったということは、抽選倍率が約37倍に達することを意味する。これは、道枝駿佑という存在が、単なるアイドルグループのメンバーとしてではなく、映画出演者としても強力な集客力を持っていることを示している。大阪という地元での反響は、なおさらその影響力を物語る。

道枝自身も、この応募数に対して「そんなに!?」と繰り返すほど、その多さに気づいていなかった可能性がある。俳優として活動する上で、こうして客観的な数字として人気を確認できる場面は少ない。今回の舞台挨拶は、道枝の活動の広がりを実感させる場となった。

『うるわしの宵の月』は現在、公開中で多くの観客を集めている。原作ファンだけでなく、道枝や安斉のファン、そして一般の映画好きまで、幅広い層の支持を得ている。このような映画の成功は、スタッフ全員にとって大きな喜びであり、今後のさらなる活動への意欲にもつながるはずである。