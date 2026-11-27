システム障害に備えて勤務時間外も待機する、大企業の運用担当者。その過半数が、心身の消耗が続く状態にあると調査で回答した。2年以内に勤務先を離れる可能性が高いとした割合も半数を超える。消耗はなぜ続くのか。

システム障害に対応する運用担当者が、離職を考えるほど重い負担はどこにあるのか。 インシデント管理サービスを提供するPagerDutyが実施した調査からは、夜間や休日の呼び出しに応じて障害の復旧に当たる作業といった、想定されやすいものとは異なる負担が浮かび上がった。

PagerDutyは2026年11月20日、「オンコール人材の『見えない待機』と職務離脱の予兆に関する実態調査」の結果を発表した。 調査は2026年9月2～8日にインターネットで実施した。 回答者は、従業員1000人以上の企業に勤務し、勤務時間外のオンコール当番（呼び出し当番）を担当している300人だ。 いずれもシステム運用・保守やSRE（Site Reliability Engineering）、監視、セキュリティ運用に携わっている。

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数値は回答者本人の認識に基づく。 PagerDutyによると、オンコール当番の負担は呼び出しの件数や稼働記録には表れにくい。 そこで調査では、当番中の意識や経験などを尋ねる設問も設置された。 過半数が挙げる心身の消耗は、なぜ続くのか。