中国とスウェーデンの研究チームによるランダム化比較試験の結果、2型糖尿病患者において有酸素運動の後に筋力トレーニングを行う順序が、夜間血糖値の大幅な低下につながることが示された。一方、筋力トレーニングを先に行うグループは血糖値の変動が少なかった。

一方で、運動の順序が 血糖値 の変動に及ぼす影響に関する研究は限られています。 そこで中国とスウェーデンの研究チームは、運動の順番が健康上​​の利点、特に 2型糖尿病 患者の 血糖値 に違いをもたらすかどうかを検証するため、ランダム化比較試験を実施しました。

被験者の半数は、8週間の研究期間中、30分間の有酸素運動の後に30分間の筋力トレーニングをする運動セットを週3回行うよう指示されました。 残りの半数は、同じ量の運動を、筋力トレーニングを先にしてから有酸素運動をする順番で行うよう指示されました。8週間の試験の結果、有酸素運動を先にしたグループは、開始時の血糖値と比較して、平均血糖値と夜間血糖値が大幅に低下しました。 一方で、筋力トレーニングを先にしたグループでは、どちらの値も有意な低下は見られなかったとのこと。

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ただし、筋力トレーニングを先に行ったグループでは、血糖値の変動が少なく、全体的に血糖値が安定した状態を保っていたそうです。 今回の研究では、筋肉中のグルコース濃度を直接測定したわけではありませんが、研究者たちは「有酸素運動によってまず筋肉に蓄えられたエネルギー源が消費され、その後、筋肉が血液からより多くのグルコースを吸収する」という仮説を立てています。