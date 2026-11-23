「遊戯王」リバイバル上映を控え、風間敦子さんと津田英三さんが舞台挨拶で登壇。10年ぶりの劇場共演への心境や高橋和希先生への想い、作品への熱意を明かし、新たなファンとのつながりを喜びました。

10年ぶりに二人そろって劇場に立った心境を聞かれると、風間さんは「この作品が時空を超えていつの時代も皆さんの心にあり続けてくれるので、10年ぶりという気は全くしていない」と述べ、津田さんも「10年経ったんだと思ってびっくりしました」と同意。

会場が盛り上がる中、実は『遊☆戯☆王』関連の仕事で定期的に会っているという二人。 風間さんが「自分たちはあんまり特別感を感じていない」と明かし、変わらぬ息の合ったやりとりを見せました。 公開から10周年を迎える本作のリバイバル上映が決まった感想を聞かれると、風間さんは「10年経ったんだな。 でも僕にはずっと隣にいてくれるので、改めて大きなスクリーンで観られるのは最高の場面なんじゃないか」と期待を寄せ、さらに、風間さんは本作を「海馬の執念が最後、完全な別れを告げたアテムまで届いていくという物語」と表現。

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「10年経って変わったとしたらすぐに高橋先生に会えないというのがあるけれど、いつかまた会えるかなと感じながら観ています」と、高橋先生への思いを語りました。 映画の中で聞ける、10年前の二人の声や演技の熱量も話題に。 津田さんは「いつでもいけます」、風間さんも「全然いけます。 私たちはいつでもデュエルをする所存です」と力強く語り、変わらない作品への熱意を見せました。

静寂の対峙から甘酸っぱい高校生活まで！ それぞれのお気に入りシーンを紹介 本作のお気に入りのシーンを聞かれると、風間さんは最後にアテムと海馬が対峙するシーンをピックアップ。 会話ではなく、目線や表情、空気感で伝わるものがあるといい、「あれだけ叫んで戦っても、最後は静寂というのがかっこいい」と説明しました。 一方、津田さんは城之内の愛すべきキャラクター性を取り上げ、「愛おしいシーンとかっこいいシーンが混在している」と、その存在感を称えました。

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また、遊戯と杏子の甘酸っぱいシーンにも触れ、キャラクターたちの高校生活が描かれている点も見どころとして挙げました。 さらに、テレビシリーズでは「お姫様ポジション」だった木馬がたくましく成長した姿に「シュッとしてて、いい感じのお坊ちゃん感があってよかった」とコメント。 磯野についても「磯野はずっと大変」と労り、会場は笑いに包まれました。

「古代をつかさどる遊戯と未来をつかさどる海馬がいて、その二人がライバルでぶつかり合う」構図を紐解き、「先生ってどの時代という概念でなく、どこでも物語を紡げるんだな」と称賛。 魂が込められた原画！

「高橋和希原画展YU-GI-OH! ART WORKS」への期待津田さんは、高橋先生と住まいが近かった時期があることを明かし、締め切りを終えて疲れ切った様子の先生と近所で遭遇したエピソードを披露。 作品を生み出すために命を削っていた先生の姿を懐かしみました。 最後の挨拶では、津田さんが「10年経ってもこうしてリバイバル上映、原画展という形で皆さんとつながり続けられてうれしい」とコメント。

『遊☆戯☆王』を知らなかった人が新たに作品に触れていることにも喜びを示し、「また何かの機会にこうして皆さんとお会いできることを楽しみにしています」と締めくくりました。 風間さんは「初めて武藤遊戯を演じさせていただいた時、10代でした。 こんなに長く一つの作品を皆さんと愛し続けることができるのは本当に特別なことだと年を重ねるごとに思っています」と、長年作品を応援し続けてきたファンの皆さんへの思いを語りました。

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そして、「たくさん時が流れましたが、10年後も20年後も皆さんと一緒に『遊☆戯☆王』の話ができたら幸せだと思うので、これからも僕と一緒に『遊☆戯☆王』を愛し続けてくれたらうれしいです」と呼びかけ、舞台挨拶は幕を閉じました。10年ぶりにスクリーンに帰ってきた本作を、ぜひ劇場でお楽しみください！