進撃の巨人最終章主人公体験版：立体機動操作と戦闘システムの詳細

進撃の巨人最終章における主人公視点の体験版が公開された。立体機動装置の操作性や、前作から変更された戦闘メカニズム、そして壁外調査でのリアルな緊張感について詳しく解説する。

『 進撃の巨人 』シリーズの新規サブイベントとして、主人公視点で物語を体験できるコンテンツが提供されている。この 体験版 は、リヴァイやハンジらの世代にとっては同僚であり、104期の訓練兵たちからは「話の分かる教育実習生」とも言える立場のキャラクターを描いているため、イベントの内容は多岐にわたる。

トラウマを抱えた主人公の初陣

訓練のある日、主人公は過去の事件によるトラウマで戦えない状態にあるにもかかわらず、補佐役として立体機動の手本を見せることになる。自分なりにうまくこなしたつもりでも、教官はそのだましだましであることを見通しており、「そんなことでは訓練兵もまともに育てられず、無防備で巨人の前に放り出すことになる」と厳しい指摘を受けるシーンが描かれる。

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このイベントが起こるのがゲームの最初期である点も重要なポイントだ。プレイヤーの立場から見ると、前作を経験していたとしても立体機動は久々のことであり、操作はまだおぼつかない状況にある。素人のエレンたちには名人技に見えるものの、なんとか取り繕っていることは、ほかでもない自分が知っているという構図だ。

こうした状況が、主人公とプレイヤー自身で見事にシンクロするよう設計されている。部活動に入部したり、新しい職場やアルバイト先に入ったりしたとき、先輩たちがすべてをうまくやっていて雲の上のような存在に見えた経験を持つ人は多いだろう。しかし時が経って自分が先輩になると、見えるものは変わることに気づくはずだ。

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簡略化されたがテンポ向上した戦闘

巨人との戦闘については、前作から大きく変更が加えられている。「立体機動装置」で巨人の身体にアンカーを打ち込んでからワイヤーで急速接近し、カミソリのような「超硬質ブレード」で弱点のうなじを削ぐ……という流れはアニメーションと同じだ。立体機動の操作はシンプルで、［LT］を押しっぱなしにしつつ左スティックを入れるだけで、望みの方向へ移動できる。

ここから［B］で高速移動やスライディング、そこから派生する足首斬りを繰り出せるほか、［A］とスティックで「スイング加速」「スイング上昇」といった立体機動術も使える。まずはテンポの向上について説明すると、前作までは斬撃の威力を上げるため、巨人と距離を取って十分な加速を行い、硬い部位に弾かれないよう適切な角度から進入する必要があった。

また、部位破壊報酬として装備の強化に使う素材が出ることもあるため、素材狙いの場合には戦いが長引くケースも存在していた。しかし今回の戦闘システムでは、うなじを狙うとき以外に巨人との位置関係を気にする必要はないし、どの角度から突っ込んでも攻撃を弾かれることもない。

さらに、目標の巨人との間に別の巨人が割り込んでワイヤーが切れることもない。立体機動の再現としてはシンプル化したが、戦闘のテンポ自体は向上したといえる。ブレイクゲージを溜めるのに有効なのは、手足を攻撃しての部位破壊だ。手あたり次第に攻撃してもいいが、巨人を観察するとプレイがより奥深くなる。

観察力が問われる戦略的討伐

巨人が不安定な姿勢を取っているときの軸足や、大技のために赤熱化させた体の部位を攻撃すれば、ダウンを奪える。観察を重ねれば、少ない手数での討伐を狙え、ブレードやガスの消耗を防げるわけだ。素早く攻撃できる「突進斬り」、多段ヒットの「乱舞」、部位破壊に効果的な「十字斬り」、一定時間自動でジャスト回避する「自己強化・回避」などさまざまな技がある。

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これらの技は装備できる数が限られているため、セッティングの時点から勝負が始まっているといえる。そして危険な壁の外を調査するのが壁外特務である。マップが独立していた前作までとは違い、壁外は広大なオープンフィールドとなっている。素材を採取できるポイントをはじめとしたゲーム的な機能を持つ場所はもちろん、エレン巨人が岩で塞いだ門や、街を囲む壁を前に手も足も出ない巨人といった光景も見られる。

馬で走れば気分も爽快だ。フィールドでは支援を求める仲間の煙弾が上がっていて、見捨てていくのも忍びない。リソースと相談しつつ、リスクは最小限に抑えるのが理想ではあるものの、突発的な事態を前に心が乱れるわけで、これは「進撃の巨人」らしいリアルな体験といえるだろう。

帰還後の成長と装備開発の楽しみ

壁外特務から無事帰還できれば、主人公や特務班を成長させられるお楽しみの時間が訪れる。持ち帰った素材で新たな「ブレード」「グリップ」「ボンベ」「鞘」といった装備を開発できるほか、ブレードや立体機動装置に遺品を組み込むことでも戦力アップが可能だ。

このように、体験版は単なる操作練習にとどまらず、主人公の心情とプレイヤーの操作感を同期させることで、原作の世界観を深く理解する機会を提供している。簡略化された操作性ながらも、観察力や戦略性が求められる戦闘システムは、シリーズファンにとって新鮮かつ満足度の高い内容となっている。