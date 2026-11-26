悪路走破性と日常の快適性が向上した！

さらに、人気の高い中核グレード「SR5」には、精悍な印象を与えるダークシルバー仕上げのアルミホイールが新たに採用されている。 一方で、上級仕様の「TRDプレミアムパッケージ」からは14インチディスプレイが独立した単体オプションとして切り離されており、これによりパッケージ自体の価格が引き下げられ、顧客が自身の好みに合わせてより透明性の高い価格設定で装備を選べるよう配慮されている。

プラットフォームには、フルサイズピックアップの「タンドラ」や「ランドクルーザー」「セコイア」といった重量級モデルと共有するトヨタのグローバル・トラックプラットフォーム「TNGA-F」を引き続き採用。 リアフレームにはハイリフトジャッキを直接掛けられるポイントが統合されるなど、本格的なオフロード走行を見据えた細部へのこだわりも健在である。 リアサスペンションには、多くのグレードでコイルスプリング式のマルチリンク式を採用し、オンロードでの洗練された乗り心地と、オフロードでのダイナミックな路面追従性を高次元で両立させた。

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さらにトヨタのエンジニア陣は、各グレードのキャラクターに合わせてサスペンションのチューニングを差別化している。