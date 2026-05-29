週末KOREA ハップルFES in OSAKA 開催決定！

2026年7月4日・5日、グラングリーン大阪で韓国トレンドを五感で楽しむ体験型イベント。レインボー池田直人も登場。

2026年4月から毎日放送（MBS）で放送が始まった新番組「 週末KOREA 」が、待望のリアル イベント を開催します。 光文社と毎日放送がタッグを組み、韓国の最新トレンドを五感で楽しめる体験型 イベント 『 週末KOREA ハップル FES in OSAKA』を、2026年7月4日（土）・5日（日）の2日間、グラングリーン大阪で行います。

このイベントは、番組の公式イベントとして、出版と放送の知見を結集して企画されました。 光文社は出版事業だけでなく、韓国関連の事業を積極的に展開してきた実績があり、毎日放送は関西から常に新しい情報を発信し続けるメディアです。 情報が溢れる現代だからこそ、プロの目線で厳選した「本当に今行くべき韓国」を、大阪・梅田の中心で体験できる場を提供します。 イベント初日には、番組ナビゲーターを務めるレインボー池田直人さんがオープニングステージに登場します。

なお、有料プレミアムパスを購入された方を対象に抽選で指定エリアからの観覧が可能です。 詳細は後日発表されます。 大阪で一番の「HOT PLACE」であるグラングリーン大阪で、おしゃれな夏を過ごす絶好の機会です。 SNSやメディアには韓国情報が溢れていますが、「何度も韓国へ行っているけれど、次はどこへ行けばいい？

」「何をするのが正解？ 」と迷う方も少なくありません。 本イベントは、渡韓リピーターから「韓国に興味はあるけれど、なかなか現地へ行く機会がない」という方まで、すべての人に今の韓国の空気感を届けるために企画されました。 日本にいながらにして、今の韓国で最も熱い「핫플（ホットプレイス＝ハップル）」を感じ、次の旅のヒントや新しい楽しみ方を見つけていただけます。

会場では、韓国グルメの屋台や最新K-POPのミュージックステージ、韓国コスメの体験ブース、韓国旅行のパンフレットや専門家による旅のアドバイスコーナーなど、バラエティ豊かなコンテンツを用意しています。 また、韓国文化をより深く理解するためのワークショップやトークショーも計画中です。 家族連れから若者まで、幅広い世代が楽しめるイベントとなっています。 入場は無料ですが、一部のアトラクションやプレミアム観覧エリアは有料となります。 詳細は公式サイトで随時発表されます。 この夏、大阪で韓国を体感しませんか





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