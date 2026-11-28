今週発売されたSteamの注目タイトルやセール情報をお届けする「週刊Steam広場」。今週は，地球に衝突する巨大小惑星の破壊を題材とした「No Asteroids」や，古びた品々をよみがえらせるレス…

記憶を失った少女ニーマを主人公とするサイコロジカルホラーアドベンチャー。 地下室に閉じ込められたプレイヤーは，母親が課すテストを乗り越え，自分が本当に娘であると信じ込ませなければならない。

部屋に残された品々から見つけた言葉を頭のなかで組み合わせ，会話の行方を左右する新たな言葉を生み出していく独自のシステムが見どころとなっている。 地球に衝突する巨大小惑星の破壊を題材とした一人称視点のインクリメンタルゲーム。 無報酬で政府の入札を勝ち取った採掘師となり，90日のうちに500万立方メートルの岩塊をつるはし1本から掘り崩していく。 採掘した鉱石を売って道具や宇宙船の砲台を買いそろえ，残り体積のカウンターが加速度的に減っていく爽快感が見どころの1つとなっている。

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古びた品々をよみがえらせるレストアを題材としたリラックスシミュレーションゲーム。 静かな屋根裏部屋で年代物のアイテムを部品ごとに分解し，ほこりを払い，さびを落とし，表面を磨いて元の輝きを取り戻していく。 経営要素やプレッシャーとは無縁で，雨音を聞きながら自分のペースで作業に没頭できる穏やかで心地良いゲームデザインが特徴の作品だ。