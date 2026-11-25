週刊文春が11月25日に配信予定の記事で、野党の大物政治家による「老いらくの恋」を予告したことから、誰が対象人物なのかとネット上で議論が起きている。専門家による見出しの分析や、野党に大物が存在するか否かといったツッコミも広がっている。

「 週刊文春 」の公式Xアカウントが11月25日12時配信予定の記事予告を投稿し、ネット上で注目を集めている。 予告に記されたのは「▼ 野党大物政治家 老いらくの恋」という一文だ。 配信前から「一体誰なのか」とさまざまな憶測が書き込まれる一方、「野党に大物なんていたか？

」のツッコミも飛び交っている。 岩田温氏「誰がいただろう？ 」 この予告に対し、政治学者の岩田温氏は自身のX（旧Twitter）で次のように疑問を呈した。

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「野党大物政治家。 誰がいただろう？ 野田元総理くらいしか思いつかなかった。 大物と言われる政治家、ほとんど落選している。

あとは公明党の斉藤哲夫議員くらいだろうか…」 大物とされる政治家の多くが落選している現状を踏まえ、該当する人物の絞り込みに頭を悩ませている様子がうかがえる。 篠原裕明氏が「見出し解読思考回路」を披露 一方、テレビ東京の報道局員でジャーナリストの篠原裕明氏は自身のXで、記者経験者ならではの視点から見出しの文言を分析している。

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「記者経験者の見出し解読思考回路 ◾️野党大物政治家 →決して「議員」とは言っていない →元職の可能性あり？ ◾️老いらくの恋 →既婚者なら不倫と書かれるはず →現在独身か？ 」 「議員」ではなく「政治家」と表記されている点や、「不倫」ではなく「老いらくの恋」とされている点から、元職かつ現在独身の人物ではないかと推察した。

「今の野党に大物なんているか？ 」一般ユーザーからもツッコミ続出 一般のXユーザーからも、篠原氏の分析と同様に「議員ではない」点に着目した反応が見られる。

「『野党』『大物』『政治家』 → オザーさん？ 」 と特定の大物政治家の名を連想する声がある一方、 「野党大物政治家？ 今の野党に大物なんているか？ 」 「野党に大物政治家っています…❓笑」 といった辛辣なツッコミも相次いでいる。