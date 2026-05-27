週休3日制「100:80:100モデル」の実態と効果：豪州15社の調査から

オーストラリアで試験導入された新しい週休3日制モデル。労働時間を80%に削減しても給与は100%維持し、生産性は100%を目指す。15社の調査から、経営陣の明確な目的提示と従業員の自主性が鍵であることが明らかに。

新型コロナウイルスの流行を契機に、世界中で働き方の柔軟性とワークライフバランスの改善が喫緊の課題となっている。 その中で注目を集めているのが、「100：80：100モデル」と呼ばれる 週休3日制 の新たな形態だ。

これは、労働時間を従来の80％に削減しながらも給与は100％維持し、生産性も100％を目指すという考え方に基づく。 このモデルは、単なる労働時間短縮ではなく、業務プロセスの効率化と従業員の自主性を重視する点で、従来の働き方改革とは一線を画す。 オーストラリアでは、このモデルの実効性を検証するため、物流、ソフトウェア開発、出版など多様な業種の中小企業15社が試験導入に踏み切り、その結果が注目されている。

試験導入に参加した企業のリーダーへの詳細なインタビュー調査によれば、このモデルを成功裏に定着させるためには、経営陣が「なぜこの制度を導入するのか」という目的を明確に示すことが不可欠である。 同時に、従業員自身が主体となって働き方を工夫する姿勢も求められる。 労使双方の歩み寄りが、制度の持続可能性を左右するというわけだ。 懸念された点として、労働日数が1日減ることで1時間あたりの作業スピードを25％上げる必要が生じるのではないかという不安があったが、実際にはそのような過酷な労働強化は発生しなかった。

むしろ、長時間の会議の削減や非効率な業務プロセスの見直しといった、組織全体のムダを省くことで、従来と同じ生産性を維持できたことが明らかになった。 さらに、勤務日と休日のメリハリが明確になったことで、従業員は勤務時間外に仕事を持ち込むことが減少し、生活の質が顕著に向上した。 調査対象となった15社のうち14社が、試験期間終了後もこの「100：80：100モデル」を継続しているという事実は、その効果の高さを如実に物語っている。 このモデルは、単に労働時間を減らすだけでなく、働く意味や集中力を再定義する可能性を秘めている。

今後、他の国や企業でも導入が進むことが期待されるが、その際には、各組織の文化や業務特性に合わせたカスタマイズが重要な鍵となるだろう。 また、このモデルの普及には、社会全体の意識改革や法規制の整備も必要不可欠である。 働き方の未来を考える上で、「100：80：100モデル」は一つの有力な選択肢として、さらなる議論と検証が求められる





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