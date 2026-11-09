連邦最高裁が国境壁工事差し止めの命令を解除 トランプ政権が建設再開

米連邦最高裁は9日、テキサス州のビッグベンド国立公園における国境壁建設の差し止め命令を解除し、環境保護団体との訴訟中も建設継続を認めた。

米 連邦最高裁 は9日、テキサス州西部の ビッグベンド国立公園 を含む米・メキシコ国境地帯での越境防止インフラ建設について、連邦地裁が下していた建設差し止め命令を解除すると判断した。この決定により、トランプ政権は現在進行中である環境保護団体などの訴訟審理が継続されている状況下でも、国境沿いの壁やバリアの建設工事を再開できることとなった。

トランプ大統領は、不法移民対策の主要柱として、米・メキシコ国境での壁や侵入阻止柵（バリア）の建設および強化を強く推進してきた。しかし、エルパソの南東約400キロに位置するビッグベンド国立公園周辺での建設計画については、地元当局や環境保護団体のみならず、一部の共和党関係者からも反対の声が上がっており、議論を呼んでいた。

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法廷闘争の核心と適用除外措置の法的争点

この事件を巡る訴訟は、生物多様性センターのほか、ビッグベンド地域で河川ツアーガイドを務める者たちや、歴史的教会の保存を目指す団体などが提起したものである。原告側は、国土安全保障省がビッグベンド地域で道路やバリアの建設を迅速化するために発出した一連の環境関連法の適用除外措置が違法であると主張している。

これらの適用除外措置は、南部国境で不法越境が多発する地域での障壁建設を容易にする目的で、1996年に制定された連邦法に基づき発出されたものであった。最高裁は、この法的争点をめぐり、地裁の判断を覆し、政権側の建設継続権を支持した。

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最高裁判断への懸念と反対側の主張

生物多様性センターのレイケン・ジョーダル氏は、今回の決定に対して強い懸念を示した。ジョーダル氏は「トランプ政権と請負業者は米国有数の国立公園を破壊しようとしており、最高裁はそれにお墨付きを与えた」と述べ、裁判所がその破壊行為の合法性を判断する前に、請負業者は手つかずの砂漠を掘り返し、峡谷の岩壁を爆破できるようになるだろうと指摘した。

ジョーダル氏はさらに、今回の決定がテキサス州屈指の原生地域の恒久的な破壊につながるとの危惧を表した。環境保護団体側は、この自然保護区域での工事拡大が、生態系に回復不可能なダメージを与える可能性を強く懸念している。

連邦地裁の差し止め判断とその理由

今回の最高裁の決定の前に、エルパソの連邦地裁のキャスリーン・カルドン判事は10月に建設計画に対する差し止め命令を出していた。カルドン判事は、適用除外措置には議会の明確な授権が欠けており、主要問題法理に違反すると判断した。

カルドン判事はまた、ビッグベンド地区における移民の拘束件数が国境全体で見ても最も少ない水準であることを言及し、この地域での強硬な建設措置の必要性や法的根拠の薄弱さを強調していた。しかし、最高裁の介入により、この地裁の判決は解除され、現地の建設現場では工事が再開される見通しとなった。これにより、国境沿いのインフラ整備と環境保護のバランスを巡る争いは、法的な最終決着を待つ形でさらに長期化する可能性が高い。