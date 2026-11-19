俳優の速水もこみちが新事務所「株式会社 IMO indigo magic Orchestra」への所属を開始し、京都の Restaurants「noden.」経営について所信を述べた。

俳優の 速水もこみち は19日、東京・表参道のHouse of OMOTESANDOで開催された グレンドロナック のオープニングイベントに出席した。このイベントは「The Sherry Duet 2つのシェリーが奏でる、200年。」をテーマに展開されており、業界内外から多くの関係者が集結した場となった。

新事務所への所属と活動状況

速水もこみちは昨年度末をもって前事務所を退所し、4月1日付で「株式会社 IMO indigo magic Orchestra」に所属していることを明らかにした。新しい環境での業務開始について、本人は非常に前向きな姿勢を示している。

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「ものすごく日々楽しく過ごさせてもらっています」と速水もこみちは明かし、大切な人たちや新しい出会いがあることを感謝の念を込めて語った。仕事が好きな人材と協働し、面白いプロジェクトを創造できる環境が整っていることに満足感を示している。

「こんなに面白いことはない。日々楽しいですね」と笑顔を見せながら、新しい事務所でのスタートを切った充実した状況を紹介した。専門的なチームとの連携により、クリエイティブな活動がスムーズに進んでいる状況である。

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京都レストラン「noden.」の運営評価

今年8月には、速水もこみちがオーナー兼シェフを務めるレストラン「noden.」を京都にオープンさせた。開店から3ヶ月が経過した現在、その運営状況について所感を述べている。

「手応えとしては、どうなんでしょうかね」と問いかけながら、京都という歴史と食文化が深く根付いたエリアでスタートを切ったことへの意義を強調した。地元の住民だけでなく、全国から多くのお客様が来場している実績を報告している。

「おいしかったです」といった肯定的な感想や声を多数頂戴している点について、本人として大変嬉しいと反応した。厨房に立ち、ランチおよびディナーの料理を直接調理するプロセスを通じて、顧客の反応を間近で確認する機会を得ている。

今後の展開と事業への意気込み

「ここからまた僕はじめ『noden.』としては、さらなる高みを目指して」と宣言し、今後さらにレベルアップを図る決意を示した。単なる安堵ではなく、継続的な改善と成長を追求する姿勢がうかがえる。

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「今後、どういったことを皆さんに楽しんでいただけるかを考えながら日々打ち合わせを重ねながら過ごさせてもらっています」と述べ、顧客満足度の向上に向けた具体的な施策を検討中であることを伝えた。新しい出会いや刺激を活かし、今後の活動が更なる注目を集めることが期待される。