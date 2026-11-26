速さも薄さも、妥協しない。高速USB 10Gbps対応でUSB Power DeliveryとHDMI出力を搭載する5in1と6in1のドッキングステーションを新発売

エレコム 株式会社（本社：大阪市中央区、取締役社長執行役員：石見 浩一）は、 スリム なデザインながら、 USB 10Gbpsに対応し、 USB Power Deliver yとHDMI 映像出力 にも対応した 5in1 / 6in1 の ドッキングステーション 2モデルを11月中旬より新発売いたしました。

パソコンやタブレットなどのUSB Type-Cポートにケーブル1本で接続することで、USB Type-Cポートを拡張できるドッキングステーションです。 使用環境に合わせて選べるよう、5in1と6in1の2モデルをラインアップしました。5in1モデルは厚さ約12mm、6in1モデルは厚さ約10mmのコンパクト設計で、ご自宅やオフィスでの利用はもちろん、外出先へも気軽に持ち運べます。 エレコムは1986年に創業し、パソコンブームの到来とともに企業規模を拡大してまいりました。

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主にIT周辺関連製品の開発、製造、販売を行い、近年では、パソコンやスマートフォンなどのデジタル分野だけでなく、ヘルスケア、ゲーミング、調理家電、理美容製品、アウトドア、ペット家電、ソリューション提案などのさまざまな分野に進出し、これまでになかった快適さや便利さを皆さまにお届けすることで、成長し続けてきました。