新潟県燕市と弥彦村を走る予約制乗合ワゴン車「おでかけきららん号」が、2027年度に現在の6台から7台に増える見通しだ。満車で予約を断った件数は2025年度に1,627件。11月20日に燕市役所で開かれた燕・弥彦地域公共交通会議で、予約の取りづらさを緩和するための増車計画が示され…

新潟県燕市と弥彦村を走る予約制乗合ワゴン車「おでかけきららん号」が、2027年度に現在の6台から7台に増える見通しだ。 満車で予約を断った件数は2025年度に1,627件。11月20日に燕市役所で開かれた燕・弥彦地域公共交通会議で、予約の取りづらさを緩和するための増車計画が示された。

きららん号は燕市と弥彦村を東西2つのエリアに分け、予約に応じて自宅などから目的地まで利用者を乗せる。 現在は東西各3台で運行し、新たな1台は時間帯によって担当エリアを切り替える。 会議資料では、午前に東、午後に西を受け持つ運行を例に挙げている。 追加の1台はウエスト観光バス（燕市米納津）が運行する。

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車両は運転席を含めて14人乗りの日産キャラバンで、乗り降りを助ける電動ステップや手すりを備える。 納車後、準備が整い次第、運行を始める。 納車時期は未定。 増車に伴う運行日や時刻表、予約方法の変更は予定していない。