通り魔事件の真相: 犯人が死亡したにも関わらず、修司は執拗に命を狙われる理由とは？

白昼の駅前広場で起きた通り魔事件の被害者・繁藤修司は、搬送先の病院に現れた見ず知らずの男から「あと10日……10日生き延びれば助かる──」と戦慄の宣告を受ける。犯人が死亡したにも関わらず、修司は執拗に命を狙われる理由とは？

白昼の駅前広場で起きた 通り魔事件 の被害者・繁藤修司は、搬送先の病院に現れた見ず知らずの男から「あと10日……10日生き延びれば助かる──」と戦慄の宣告を受ける。 フルフェイスのヘルメットを被った犯人は4人を刺殺し、修司と格闘した末に逃走、屋上で薬物中毒死を遂げたはずだった。

この事件を追う刑事・相馬亮介は、警察を頑なに拒む修司の背後に、拭いきれない違和感を抱き始める。 ほどなくして、修司の目前に音もなく迫る黒い影。 間一髪で修司を救った相馬は、元テレビマン・鑓水七雄を頼り、見えない敵へと挑む。 犯人が死亡したあともなぜ、修司は執拗に命を狙われるのか。

通り魔という仮面の裏側で、蠢き出した巨大な陰謀。 気が付けば3人は、この社会の深淵に口を開けた、決して触れてはならない暗部へと足を踏み入れていた。

出演：髙石あかり / トミー・バストウ / 吉沢亮 / 岡部たかし / 池脇千鶴 / 小日向文世 / 寛一郎 / 円井わん / さとうほなみ / 佐野史郎 / 堤真一 / 板垣李光人 / 北川景子 / シャーロット・ケイト・フォックス / 倉沢杏菜 / 安達木乃 / 岩谷健司 / 前原瑞樹 / 渡辺江里子 / 木村美穂 / 生瀬勝久 / 池谷のぶえ / 野内まる / 岩崎う大 / 朝加真由美 / 北香那 / 酒井大成 / 柄本時生 / 杉田雷麟 / 日高由起刀 / 下川恭平 / 濱正悟 / 伊武雅刀 / 大西信満 / 蓮佛美沙子 / 夏目透羽 / 芋生悠 / 夙川アトム / 橋本淳 / DAIGO / 安井順平出演：今田美桜 / 北村匠海 / 江口のりこ / 河合優実 / 原菜乃華 / 高橋文哉 / 古川琴音 / 眞栄田郷敦 / 大森元貴 / 妻夫木聡 / 阿部サダヲ / 松嶋菜々子 / 戸田菜穂 / 戸田恵子 / 浅田美代子 / 吉田鋼太郎 / 中沢元紀 / 二宮和也 / 加瀬亮 / 細田佳央太 / 竹野内豊 / 瞳水ひまり / 志田彩良 / ソニン / 瀧内公美 / 山寺宏一 / 津田健次郎 / 鳴海唯 / 倉悠貴 / 久保史緒里 / 藤堂日向 / 林田理沙出演：松坂桃李 / 吉岡里帆 / 奥平大兼 / 蒔田彩珠 / 窪塚愛流 / 吉柳咲良 / 豊田裕大 / 上坂樹里 / 髙石あかり / 八村倫太郎 / 山下幸輝 / 夏生大湖 / 影山優佳 / 永瀬莉子 / 森愁斗 / 安斉星来 / 矢吹奈子 / 今井柊斗 / 真弓孟之 / 西本まりん / 花岡すみれ / 野内まる / 山田健人 / 渡辺色 / 青山凌大 / 藤本一輝 / 唐木俊輔 / 大塚萌香 / 鈴川紗由 / 芹澤雛梨 / 白倉碧空 / 岡田将生 / 迫田孝也 / 臼田あさ美 / 櫻井海音 / 林泰文 / 堀田真由 / 高橋恭平 / 及川光博 / 常盤貴子 / 北村一





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通り魔事件 犯人が死亡したにも関わらず 修司は執拗に命を狙われる理由 陰謀 暗部

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