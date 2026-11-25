水曜日に行われたパリ・サンジェルマン対ローマのチャンピオンズリーグ注目の一戦は、見応えある展開の末に2-2の引き分けに終わった。途中出場のドニエル・マレンがPKから試合最後の得点を記録。PSGは5試合で勝ち点13となり全勝が途切れ、ローマは5試合で勝ち点5と重要な1ポイントを獲得し、25位につけている。

水曜日に行われた パリ・サンジェルマン 対 ローマ のチャンピオンズリーグ注目の一戦は、見応えある展開の末に2-2の引き分けに終わった。 途中出場のドニエル・マレンがPKから試合最後の得点を記録。

PSGは5試合で勝ち点13となり全勝が途切れ、ローマは5試合で勝ち点5と重要な1ポイントを獲得し、25位につけている。 ローマのマレンはベンチスタートとなった。 チーム得点王を休ませたジャン・ピエロ・ガスペリーニ監督は、マルテン・デ・ローンを先発に起用。 デヴィン・レンシュは負傷で欠場した。

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一方、PSGでは元アヤックスのミカ・ゴッツがベンチスタートとなり、左ウイングにはセニー・マユルが起用された。 ローマは好調を維持している。 先週にはパルマを5-1で下し、現在はセリエAで2位。 その勢いのままパルク・デ・プランスでの試合に臨むと、早い時間帯にマリオ・エルモソがボールを奪い、マティアス・スーレとの効果的なワンツーから至近距離で決めた。