「お茶を買ってください」－。遠足中に水筒が空になり、教員らに頼んだものの水分補給をさせてもらえなかった大阪府八尾市立小1年だった女児と両親が、市に計220万円…

「お茶を買ってください」－。 遠足中に水筒が空になり、教員らに頼んだものの水分補給をさせてもらえなかった大阪府八尾市立小1年だった女児と両親が、市に計220万円を求めた損害賠償訴訟の控訴審。26日に女児側の逆転勝訴を言い渡した大阪高裁判決は、熱中症に関する医学的な知見などを踏まえた上で学校側の対応について検討し、「教員らには安全配慮義務違反の過失がある」と認定した。

女児の母親は判決後の取材に「事故から約4年半、一貫して求めてきたのは金銭ではなく、何が起きたのかを明らかにし、学校に二度と同じような事故を起こさないでほしいということだった」と強調した。 今年4月の1審大阪地裁判決は教員らの安全配慮義務違反を認めず、女児側の請求を棄却したが、2審大阪高裁は市に対し、女児に慰謝料など16万5000円を支払うよう命じた。 判決によると、遠足があったのは令和4年5月末の夏日で、目的地の公園まで往復で計1時間半ほど歩く行程があった。

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母親は小柄な女児の体力面を心配して欠席を検討していたが、教員に促されて参加を決めた。 それでも不安だった母親は、水筒が空になれば、女児が持参する現金で茶を買い与えることなどを前もって教員に頼んでいた。 飛沢知行裁判長は判決理由でまず、こうした経緯が教員間で共有されていたことや、熱中症は元気そうに見える中で進行することがあり、異変前の水分補給が必要だという医学的な知見を考慮。 女児から水分補給などの要望があれば、それまでの補給状況や水筒内の残量などを確認し、補給が十分とはいえないときには「補給の手段を講じる義務があった」と示した。