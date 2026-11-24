ローマでの苦難や中傷を経て、ベルギーで実力を証明し、ついにフランスのレンヌで欧州トップレベルでのプレーの機会を得たジョエル・レイノルズのキャリアと現在への想いを紹介する。

』のデイビッド・マルティネスが歩んだ道についても話せるが、自分自身の歩みについても語りたがっている。 その歩みは長年、誤解され、曲解されてきた。 それでも、彼は望んでいた場所に戻ってきた。

アメリカ代表で国を背負い、何よりも再び人生を楽しんでいる。 このサイドバックが歩んだ道は曲がりくねっていた。19歳ではアメリカサッカー界の次なる有望株だった。20歳ではローマで戦力外同然の立場となり、人種差別的な中傷や、そもそも実力があるのかという疑問にさらされた。22歳では当時所属していたウェステルローによって五輪出場の夢を断たれた。 その間、アメリカのサッカー界からはおおむね忘れられ、日の当たらない場所に置かれた。

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特別な才能と称されてからわずか数年後、レイノルズはベルギーへのレンタル移籍を重ねながら、自分が何者で、何より何者になれるのかを模索していた。 今は25歳。 答えもある程度見つかった。 自分には多くの可能性がある。

欧州のトップレベルに再挑戦する待望の機会を与えてくれた新天地レンヌで、トップレベルのサイドバックになれる。15歳からそうしてきたように一家の稼ぎ手となり、家族の人生をこれからも大きく変えられる。 アニメを見て、Funkoを集め、どんな役割にも対応する『Arc Raiders』のプレーヤーにもなれる。 だが何より、何を求められても粘り強く取り組める。 それこそが、彼が学んできたことだ。

「若い頃、少し注目され始めると、世界の頂点に立ったような気分になる。 いろいろなものが目に入って、『これはすごいことだ』と思うんだ。 もちろん、いい気分だった。 でも今は、そこには二つの側面があると分かっている」 「僕は何もないところから来た。

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だからプロ契約を結べたことで、僕と家族の人生が変わった。 ローマへ行ったとき、一番の夢は母に車を買うことだった。 それが実現した瞬間は現実とは思えなくて、最高の気分の一つだった。 『よし、できた』って。

夢の一つをかなえたんだ」 イタリアへ渡ったとき、レイノルズはまだ19歳だった。 本人も認めるように、人生は想像以上の速さで進んでいた。 MLSデビューは2019年5月19日。 それから2年足らずで、イタリア屈指の歴史を持つクラブでプレーしていた。

その間に出場したトップチームの試合は、合計31試合だった。 もちろん、後から振り返れば何でも見通せる。 イタリアに渡って以降、レイノルズは批判を耳にしてきた。

「移籍が早すぎた」と言う人も多く、「飛躍が大きすぎた」と言う人もいた。 ローマが理由もなく関心を示したかのように、そもそも大した選手ではなかったという声もあった。 だが、そうした後知恵は当時の気持ちを考慮していない。 置かれた状況も同じだ。

「一段上のレベルでプレーすることがどういうものか、本当に分かる。 『もっと規律を持たなければいけない』と思うようになった。 考え方の問題なんだ。 ミスをすれば、まるで世界の終わりのようになる。

人々から責められる。 MLSにいた頃とは大きく違った。 その言葉どおり、ベルギーのクラブで主力になった。 その間、移籍のうわさは絶えなかった。

複数の移籍市場を通じて欧州各地のクラブとの関連が報じられたが、レイノルズは時期を待った。 次の移籍が正しい選択だと確信したかったからだ。 そして今夏、欧州のトップレベルに再挑戦するためレンヌと契約した。 レイノルズがどのように過ごしていようと、うまくいっていることは確かだ。

レンヌで好スタートを切っている。 当初は徐々にチームへなじんでいったが、今では主力だ。 アメリカ代表DFクリス・リチャーズは、FCダラスのアカデミーでレイノルズとともに育った。 子どもの頃は同じ友人グループにいたが、キャリアが始まると別々の道を歩んだ。

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リチャーズがアメリカ代表の主力へと近づく一方、レイノルズがより曲がりくねった道を進む姿を遠くから見てきた。 そして直近の代表活動で、2人は再びともに国を背負った。

「最初はとても順調だったけど、その後は多くの選手と同じように、自分の道を見つけなければならなかった」とリチャーズは語った。 「彼が再びこの機会を得られてうれしい。 本当にふさわしいと思う。 彼が9番から右ウイング、そして右サイドバックへと変わるのを見てきた。

いつも黙々と取り組み、謙虚で、努力を続けていた。 ようやくここに戻ってきて、受けるべき評価を得ている姿を見られてうれしい」 レイノルズ自身も胸を張って言える。 自分はこの機会にふさわしかった、と。 マウリシオ・ポチェッティーノが率いた最後の代表活動への招集は、自らの力で勝ち取った。

現在はすでに退任したアメリカ代表監督の下で、初めての参加だった。 代表でのキャリアもまた、浮き沈みの激しいものだったからだ。

「ここに戻るために、本当に懸命に努力してきた」と語る。 「3年かかったことは分かっている。 でも、その間を乗り越え、いい時も悪い時も経験した。 それは感謝できることでもある。

状況にどう対処すればいいか分かるようになった。 結局、レンヌへ行って試合に出て、いいプレーをし始めた。 それが、ここへ戻る機会につながった。

「人生で何かを与えられたことはないと思う」と話す。 「厳しい目に遭ってきたし、逆境も経験した。 僕はただ楽しみながら、できる限りいい人間、いいチームメイト、いい選手になろうとしている。 今のところ、それがうまくいっているようだね」