ソフトクリエイトは11月24日、「SCAssist Josys 運用サービス」を提供開始。Josysを活用し、アカウントや権限、ライセンスを可視化して退職者アカウントの放置やシャドーIT対策を支援する。初期設定から運用改善まで対応し、月次確認を中心とするプランと運用代行付きプランを用意。

」を11月24日より提供開始する。 アイデンティティセキュリティ基盤「Josys」を活用し、退職者アカウントの放置や不要な権限の残存、シャドーITといったID起因のセキュリティリスクを継続的に抑えながら、情報システム部門の運用負荷を軽減する内容だ。

同サービスは、Josysの初期設定や管理データの整備から、導入後の運用改善までを一貫して支援する点が特徴だ。 従業員や業務委託先のアカウント、アクセス権限、ライセンス、アプリ利用状況を可視化し、月次レポートや定例会で課題を整理することで、安全なID管理体制の定着を後押しする仕組みだ。 加えて、スタンダードプランではライセンス変更やアプリ追加、ワークフロー設定などをチケット制で代行し、日々の細かな運用まで支える。 背景には、クラウドサービスの利用拡大や働き方の多様化で、企業が管理すべきIDとアクセス権限が急増している事情がある。

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不正アクセスや情報漏えいの入口になりやすい退職者アカウントの削除漏れ、不要権限の残存、シャドーITへの対策は、企業の重要課題となっている。 ソフトクリエイトは、情シス運用で培った知見を生かし、導入準備から継続的な見直しまでを伴走することで、ツールを導入して終わりではない実運用の定着を狙う。 ■関連サイト