退職代行モームリを管理するアルバトロスは11月24日、同社サービスの利用回数と従業員数に対する利用者数を集計した企業ランキングを公開した。

利用回数では、コンビニチェーンが143回、中古車販売会社が115回、運送会社が105回と続き、上位4社が100回以上だった。 上位50社のうち人材派遣会社は18社で36.0％を占める。2回以上利用された企業は5798社、10回以上は256社だった。

同社が「利用率」と呼ぶ指標では、20回以上利用された企業を対象に、利用者数を各社の従業員数で割ったもの。 不動産会社が34.67％、人材派遣会社が12.50％、IT・通信関連会社が12.00％だった。 利用率は調査期間中の累計利用者数を従業員数で割った同社独自の指標で、一般的な離職率とは異なる。

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