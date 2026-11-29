「ブルー・ライト・ヨコハマ」や「亜麻色の髪の乙女」などの国民的ヒット曲を手がけ、昭和の歌謡界を鮮烈に牽引した作詞家の橋本淳（はしもと・じゅん、本名与田準介＝よ…

「ブルー・ライト・ヨコハマ」や「亜麻色の髪の乙女」などの国民的ヒット曲を手がけ、昭和の歌謡界を鮮烈に牽引した作詞家の橋本淳（はしもと・じゅん、本名与田準介＝よだ・じゅんすけ）さんが5月21日午前8時25分、肝硬変のため東京都港区の病院で死去したことがわかった。86歳だった。

東京都出身。 葬儀・告別式は近親者で営んだ。 喪主は長男の与田春生（よだ・はるお）さん。 筒美京平氏との黄金コンビ、「ブルー・シャトウ」でレコ大受賞 橋本さんは青山学院大学を卒業後、フジテレビのディレクターであったすぎやまこういちさんの付き人を務めながら作詞の才能を磨いた。

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レコード会社勤務を経て、専業の作詞家へと転身した。 1966年に藤浩一らが歌った「黄色いレモン」を機に、青山学院大学の１学年後輩であった作曲家の筒美京平さんとの黄金コンビを結成。 ここから日本のポップス史を彩るヒット曲を連発することとなる。 いしだあゆみのミリオンセラー「ブルー・ライト・ヨコハマ」をはじめ、野口五郎の「青いリンゴ」、郷ひろみの「あなたがいたから僕がいた」、小泉今日子の「半分少女」など、時代を代表するトップアイドルの名曲を次々と世に送り出した。