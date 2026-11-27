イカロス出版は、近鉄の観光特急を詳しく解説する私鉄車両ディテールガイド『近鉄観光列車のすべて Les Saveurs 志摩 登場』を2026年11月28日に発売する。新登場のレ스토랑列車「Les Saveurs 志摩」の誕生背景や車両改造の裏側について、関係者への独自インタビューを多数掲載。また「しまかぜ」や「青の交響曲」など他の近鉄観光特急の魅力も豊富な写真と共に紹介する。

インプレスグループで航空・鉄道分野などのメディア事業を手掛ける イカロス出版 株式会社（本社：東京都千代田区、代表取締役社長：土田米一）は、私鉄車両ディテールガイド『 近鉄観光列車 のすべて Les Saveurs 志摩 登場』を2026年11月28日（土）に発売いたします。

とくに注目なのは、2026年11月1日に運行を開始した新たなレストラン列車「Les Saveurs 志摩（レ・サヴール・しま）」。 本誌では、同列車の誕生の裏側に迫るため、近鉄の担当者のほか、デザインやメニュー監修者など複数の関係者へ独自インタビューを実施しました。 車両の改造工程から車内サービス選定のプロセスまで、営業面・技術面などさまざまな角度から最新の観光列車をひもときます。

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「Les Saveurs 志摩」だけでなく、「しまかぜ」や「青の交響曲」など、近鉄が誇るほかの観光特急についても、それぞれの特徴や車内サービスを解説します。 豊富な車内写真を交えたグラフィカルな誌面で、各列車の魅力を視覚的にも存分に楽しめる構成です。 ・新しいレストラン列車「Les Saveurs 志摩」の改造工程やサービス選定の裏側を知りたい方「Les Saveurs 志摩」に携わったおよそ10社の担当者に独自インタビューを実施。 貴重な証言を数多く収録しています。