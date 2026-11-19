近鉄不動産が奈良市学園前駅北側で計569戸の住宅開発を発表。約400億円を投じ2028年8月頃に開業予定。環境性能の高い分譲物件と戸建てを供給し、西の成城と呼ばれる同地域の再活性化を図る。

近鉄不動産 は19日、 奈良市 学園前 駅北側地区で計569戸のマンションおよび戸建て住宅を開発すると正式に発表した。計画想定人口は2000人であり、2028年8月ごろにまちびらきを予定している。関西有数の高級住宅地として知られるこのエリアで、約400億円を投じる大規模な再開発プロジェクトが本格始動する。

近鉄不動産の再開発計画と環境性能

近鉄不動産は大林新星和不動産と業務提携し、7階建ての分譲マンション「ローレルスクエア学園前ヒルズ」計292戸と、分譲戸建て住宅88戸、商業施設、公園などを一体的に整備する。さらに、約30年の完成を目指して別棟のマンション189戸も開発する構えだ。

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「ローレルスクエア学園前ヒルズ」の専有面積は約73平方メートルから約100平方メートルの範囲となる。戸建て住宅を含め、全世帯に家庭用燃料電池を標準装備するなど環境性能の向上を図る。販売価格については現在未定であり、子育て世代から高齢者層まで幅広い居住ニーズに対応する設計となっている。

学園前の歴史と地価動向の分析

学園前は近鉄グループが沿線での宅地開発を先駆けて手がけた地域である。1941年に帝塚山学園が開校したことを契機に学園前駅が新設され、1950年代以降、登美ヶ丘に至る北側エリアで住宅開発が進められてきた。大阪への交通利便性が高いため、長年にわたり人気を集めてきた。

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2026年1月1日時点の「学園北1丁目」の公示地価は、1平方メートルあたり34万7000円であった。奈良県内の住宅地では、「西大寺国見町1丁目」の41万3000円に次ぐ高い水準を記録している。この10年間で地価は48%上昇しており、資産価値の安定性が指摘されている。

西の成城と将来のまちづくり戦略

学校を核として整然とした高級住宅街が形成された経緯は、東京都世田谷区の成城学園前駅周辺と重なる部分が多い。このことから学園前は「西の成城」とも称される。近年は目立った再開発事例が減少し、地域が成熟化したとの指摘も見られるが、マンション価格の高騰により郊外部への需要がさらに拡大すると見込まれる。

近鉄不動産の大石浩一専務は、ブランドイメージの高い学園前での住宅供給により広域から集客できると自信を示している。大石専務は「この街の再生を目指して事業に取り組む」と語り、定住しやすいまちづくりへの意欲を強めている。

高齢者層への対応と今後のスケジュール

近鉄不動産は、近隣で介護付きの50室を含む計218室を備える有料老人ホーム「近鉄シニアレジデンス学研奈良登美ケ丘」を2027年春に開業させる予定だ。将来、ヒルズの住人が高齢化した際に住み替える仕組みを整え、多世代が安心できる環境を整備する方針だ。販売価格の決定時期や具体的な開業手順などは追って発表される予定である。